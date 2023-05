El destacado periodista Luis Miranda Rodríguez (55), conocido por ser uno de los mejores cronistas del país y colaborador de la revista Somos, falleció la tarde del lunes luego de que la embarcación en la que se desplazaba se diera vuelta en el mar del Callao, frente a la isla El Frontón.

Luis ‘El Oso’ Miranda falleció y distintas personalidades se despiden del periodista. (Foto: GEC).

Se conoció que el periodista fue contratado por una agencia de turismo para realizar un reportaje sobre los paseos en lancha en el mar del Callao. Según los primeros testimonios recogidos, fueron dos embarcaciones las que naufragaron. En una lancha pequeña iba el periodista Luis Miranda junto a Jorge Súcuple, quien se encargaba de la filmación, y otras dos personas. Metros más adelante, una embarcación más grande con 16 personas, incluidos dos menores de edad.

¿Qué ocurrió?

Jorge Súcuple, quien acompañó en este trabajo de filmación a Miranda, contó que durante el regreso al puerto, frente a la isla El Frontón, la lancha en donde se desplazaban se quedó sin gasolina. Por ello, la embarcación más grande, que iba metros más adelante, los empezó a jalar con una soga.

Jorge Súcuple, familiar del periodista Luis Miranda, brinda declaraciones a la prensa. EN VIVO ►https://t.co/oAJZexCZVf pic.twitter.com/IKXlvF5YEl — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) May 2, 2023

“Al regreso en el bote donde nosotros estábamos, que era uno más pequeño, ya no tenía gasolina y el motor no prendía. La otra embarcación donde venía más gente, obviamente, sí tenía y ellos nos jalaron con una soga (...) [Se] desprendió la soga por la corriente o por la fuerza. Cuando nos dimos cuenta la embarcación de adelante se volteó y todas las personas cayeron”, precisó.

Súcuple señaló: “Cuando yo les digo se volteó la embarcación y nos paramos para ver la ola de atrás nos agarró a nosotros también y volamos todos. Tratamos de sobresalir para llegar al bote, pero ya Luis estaba lejos”, dijo.

Miranda intentó salir a flote pero no lo consiguió. Su compañero indicó que “al parecer no sabía nadar”.

Embarcación informal

Según confirmó el capitán del Puerto del Callao, Harry Chiarella, las embarcaciones era informales y no contaban con permiso de zarpe. “Desde que no tenía zarpe ya es informal. Está zarpando sin ningún tipo de permiso ni verificación, vulnerando la capacidad de pasajeros”, acotó el capitán.

“Las naves que salen de Puerto Grau cuentan con un zarpe. Ellos tienen que presentar una relación de pasajeros. Se verifica la cantidad de personas que pueden llevar, la cantidad de chalecos por cada persona, con un adicional inclusive”, agregó.

El Comercio pudo conocer que las embarcaciones partieron cerca del mediodía del Muelle Artesanal del Callao hacia las Islas Palomino. Según las primeras informaciones, en la embarcación mayor iban 16 personas, incluidos dos menores de edad junto a sus padres. En la lancha Miranda, Súcuple y dos personas más. Ellos se encargaban de registrar el viaje de la primera nave.

Según se conoció la embarcación más grande tienen una capacidad máxima de 12 personas. En ese sentido, los rescatistas presumen que el exceso de peso pudo ser una de las causas de la volcadura.

Otra hipótesis preliminar señala que la cercanía a las rocas, ubicadas en el perímetro de la isla desestabilizaron las embarcación haciendo que esta se volcara. El naufragio ocurrió entre la 1:30 pm. y las 2 pm.

Sin chaleco salvavidas

El mismo capitán del Puerto del Callao, Harry Chiarella señaló que, al momento del rescate, el hombre de prensa no tenía chaleco salvavidas. “Esta persona estaba sin chaleco. Desconocemos aún las causas de su muerte, puede ser por ahogamiento o hipotermia”, dijo.

Según contó Jorge Súcuple, tanto él como Miranda no tenían chaleco salvavidas al iniciar el viaje y tampoco lo exigieron.

Por otro lado, remarcó que estas embarcaciones son pequeñas, para navegar cerca de costa. “Para el tipo de turismo en las islas tanto San Lorenzo, Palomino o Frontón, se usan unas más grandes”.

“A nosotros nos encontraron con una señora y una niña, quien fue a quien pudimos ayudar. Los demás que estaban más lejos que nosotros, ellos también trataron de llegar a su bote. Yo sé nadar y estaba con la mochila puesta con el drone y el celular en el bolsillo. Sentí en ese momento que me metí hasta al fondo y traté de salir. Me he demorado como dos a tres minutos para salir, porque el mar se movía”, relató Jorge Súcuple.





El rescate

A través de un comunicado oficial, la Capitanía de Puerto del Callao, informó del rescate de 19 personas “que realizaban un paseo a bordo de una lancha con motor fuera de borda en el mar del Callao, entre las personas socorridas se encontraban dos menores de edad, una niña de 12 años que fue llevada hasta la enfermería de la Escuela Naval del Perú, donde fue estabilizada y finalmente trasladada hasta donde se encontraban sus padres”.

La nave zarpó del Desembarcadero Pesquero Artesanal del Callao sin contar con los permisos emitidos por la Capitanía de Puerto local.

La Capitanía de Puerto del Callao informó que dieron cuenta a la Policía Nacional del Perú - PNP y al Gobierno Regional del Callao sobre el inicio de las labores de rescate. “Posteriormente, personal naval a bordo de una Patrullera de Costa, llegó hasta inmediaciones de la isla “El Frontón”, logrando sacar con vida a 19 personas y una persona fallecida, que fue identificada como Luis Miranda Rodríguez (46), reconocido periodista a nivel nacional. Cabe resaltar que, el rescate se llevó a cabo con el apoyo de un helicóptero de la PNP, quienes ubicaron a la embarcación siniestrada”.





Investigaciones

La Capitanía de Puerto del Callao abrió un proceso sumario, a fin de realizar las investigaciones correspondientes y aclarar los hechos. Más temprano, Chiarella también informó que esta empresa no tenía los permisos para operar en servicios turísticos. “Tenemos un muelle exclusivo para embarcaciones de turismo de paseo a paseo, no se descarta que por feriado largo hayan querido salir por otro lado sin permiso”, mencionó a Canal N.

Según pudo conocer El Comercio, el fin de semana también se registró la volcadura de una embarcación informal en la misma zona, aunque en esa oportunidad no hubo víctimas mortales. Capitanía de Puerto del Callao indicó que estos dos incidentes son los únicos acontecidos en lo que va del año.