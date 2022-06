Los vecinos de Bellavista y del Callao podrán apreciar el partido de repechaje entre Perú y Australia, que da al ganador un cupo en el Mundial Qatar 2022, en pantalla gigante el lunes 13 de junio.

MIRA AQUÍ | Qatar 2022: inscribe AQUÍ a tu mascota en concurso de disfraces mundialistas en San Juan de Lurigancho

La comuna de Bellavista detalló que realizará el Fan Fest en la Plaza de Armas Isabel La Católica, donde habrá stands de venta de comida de diferentes restaurantes y emprendedores, así como shows en vivo interpretados por los artistas de “Yo Soy”.

Las actividades se iniciarán el sábado 11 de junio a las 10 a.m. La transmisión del cotejo Perú vs. Australia será en la Plaza de Armas de Bellavista desde las 10 a.m.

El evento se realizará al aire libre y contará con todos los protocolos de prevención de la propagación del coronavirus (COVID-19).