Un nuevo crimen se registro en pleno estado de emergencia. Esta vez, Anderson Huapaya Ramírez, un joven de apenas 23 años, fue asesinado de un balazo la madrugada de hoy, en la vía de la Costa Verde, a la altura del distrito de San Miguel.

América Noticias indicó que fueron unos ciclistas que encontraron el cadáver bajada Escardó. De inmediato, avisaron a las autoridades del orden, quienes acudieron a la zona para cercar la escena y realizar las primeras diligencias de ley.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Según los primeros reportes de la PNP, un testigo indicó que Huapaya Ramírez fue obligado a descender de un vehículo por dos individuos, uno de los cuales le disparó a quemarropa en la cabeza antes de darse a la fuga.

¿Cómo se produjo el asesinato?

Familiares de la víctima indicaron que este era taxista y que luego de recibir una llamada, salió de su domicilio sin decir nada. Horas después, recibieron la noticia de su fallecimiento mientras la policía realizaba el levantamiento del cadáver en la zona costera de San Miguel.

La Policía busca al asesinto de joven taxista

La Policía informó que viene recopilando y analizando imágenes de cámaras de seguridad tanto en San Miguel como en el Callao, con el fin de reconstruir el recorrido seguido por los criminales desde el lugar donde la víctima fue captada hasta el punto en el que fue asesinada frente al mar.

Asimismo, las autoridades intentan identificar la placa del vehículo señalado por el testigo para ubicar a los dos sospechosos, mientras que el análisis del registro de llamadas del celular de Anderson Huapaya Ramírez será determinante para identificar al presunto conocido con quien iba a reunirse.

El cadáver del taxista fue llevado a la morgue central para la necropsia de ley, en tanto las investigaciones continúan en curso.