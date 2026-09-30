Sismo en el Callao no dejó heridos ni víctimas que lamentar. Foto: IGP
Sismo en el Callao no dejó heridos ni víctimas que lamentar. Foto: IGP
Por Redacción EC

Un nuevo sismo se registró la mañana de hoy, miércoles 30 de setiembre. La magnitud fue de 4,0 y tuvo una profundidad de 28 kilómetros y 79 kilómetros al suroeste de Callao, Lima.

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