Un camión de carga pesada, que habría sufrido el vaciado de frenos, provocó un grave accidente en el distrito de Mi Perú, Callao. El vehículo embistió autos, mototaxis y motos lineales, dejando aproximadamente 17 heridos, entre ellos cuatro menores de 6, 8, 14 y 17 años.

Lamentablemente, un motociclista que sufrió las lesiones más graves perdió la vida pese a que fue trasladado al hospital Sabogal, en el Callao.

Accidente ocurrió en horario escolar. Foto: difusión

En algunas unidades viajaban escolares porque el accidente ocurrió en pleno horario de ingreso a clases. Varios heridos fueron trasladados al hospital de Ventanilla.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran la violencia con la que el camión impacta contra al menos siete vehículos menores, cuando transitaba por la avenida Cusco, en una zona de pendiente.

Camión impactó con varios vehículos, muestran las imágenes de las cámaras de seguridad. Foto: captura

Los hechos ocurrieron durante la mañana de este miércoles 1 de octubre, muy cerca al colegio Seoane. Los vecinos exigen prohibir la circulación de camiones por esta vía, considerada de alto riesgo.

Además, hicieron un llamado a la Municipalidad de Mi Perú a brindar una mejor fiscalización de tránsito en la zona.