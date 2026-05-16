El Gobierno peruano solicitó el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Lima para la “búsqueda, ubicación e identificación” de los ciudadanos peruanos que llegaron a Rusia y supuestamente fueron enviados con engaños al frente de batalla de la guerra con Ucrania.

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores exhortó a los familiares de los ciudadanos que aún no lo han hecho “a que transmitan presencial o virtualmente a dicha organización su solicitud de asistencia”.

Agregó que las autoridades han continuado recibiendo a familiares y representantes de connacionales en Rusia “a fin de atender sus preocupaciones” y que “se ha dispuesto otorgar especial atención” a los que sufren de enfermedades crónicas y a los casos “que estarían heridos”.

Comunicado oficial de la Cancillería peruana.

Exteriores aseguró, además, que la misión peruana en Moscú “ha redoblado sus gestiones ante las autoridades rusas” para dar cuenta diariamente de cualquier información oficial y se ha transmitido a la embajada rusa en Lima “la solicitud cursada por el Ministerio Público en el marco de las investigaciones en curso sobre trata y tráfico de migrantes”.

El lunes pasado el equipo legal en Lima de los familiares elevó a 635 el número de peruanos que llegaron a Rusia reclutados para cumplir labores en el contexto de la guerra contra Ucrania y supuestamente fueron enviados bajo engaños al frente de batalla.

Aunque hasta la semana pasada se tenía identificados 310 casos, el abogado Percy Salinas elevó esa cifra e indicó que tienen la confirmación de 20 peruanos fallecidos en batalla y 19 heridos que permanecen hospitalizados.

Señaló, además, que se ha verificado que cuatro peruanos están detenidos en Ucrania y que estaban a la espera de confirmar las identidades de otros ocho nacionales en esa condición.

Las familias denuncian que estos ciudadanos, casi todos de bajos recursos económicos, firmaron contratos para cumplir labores de seguridad, transporte y mineras, entre otras, pero supuestamente fueron engañados y enviados al frente de batalla.

Familiares de peruanos reclutados en Rusia acuden a la Cancillería y piden ayuda para rastrear a sus parientes. Foto: GEC

Desde finales de abril pasado piden al Ministerio de Relaciones Exteriores que coordine con Rusia su repatriación, por lo que las autoridades del país han solicitado a la embajada rusa información del paradero y estado de salud de una lista de peruanos que se encuentran aparentemente en la zona de conflicto.

Exteriores también ha recordado que las leyes nacionales establecen que todo peruano que se enrole en una fuerza militar extranjera debe contar con un permiso previo del Gobierno nacional.

Hasta el momento, al menos una quincena de peruanos ha logrado regresar al país, la mayoría tras llegar a la embajada en Moscú, desde donde la misión garantiza asistencia para su retorno al territorio nacional.