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Familias denuncian que peruanos son engañados y llevados al frente de batalla, por lo que regresan desde Rusia en estado delicado. (Foto: Captura de YT/RPP)
Familias denuncian que peruanos son engañados y llevados al frente de batalla, por lo que regresan desde Rusia en estado delicado. (Foto: Captura de YT/RPP)
Por Agencia EFE

El Gobierno peruano solicitó el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Lima para la “búsqueda, ubicación e identificación” de los ciudadanos peruanos que llegaron a Rusia y supuestamente fueron enviados con engaños al frente de batalla de la guerra con Ucrania.

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