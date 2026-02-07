Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Chilca celebrará el XXXVIII Festival Internacional del Higo 2026 del 20 al 25 de febrero. (Foto: Difusión)
Chilca celebrará el XXXVIII Festival Internacional del Higo 2026 del 20 al 25 de febrero. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Desde Chilca, ubicada en el kilómetro 64 de la Panamericana Sur, se anuncia la realización de la XXXVIII Edición del Festival Internacional del Higo 2026, evento emblemático que rinde homenaje al fruto bandera del distrito: el higo. Esta tradicional celebración se llevará a cabo del 19 al 25 de febrero.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Caso Milagros Jáuregui: MIMP trasladará a menores de “La casa del Padre” a otros albergues
Lima

Caso Milagros Jáuregui: MIMP trasladará a menores de “La casa del Padre” a otros albergues

Cineplanet y más locales de Intercorp son clausurados por Municipalidad de Miraflores: esta es la denuncia del holding
Perú

Cineplanet y más locales de Intercorp son clausurados por Municipalidad de Miraflores: esta es la denuncia del holding

Cierre de Agua Dulce este domingo 15 tendrá presencia de PNP y control de accesos
Seguridad

Cierre de Agua Dulce este domingo 15 tendrá presencia de PNP y control de accesos

Milagros Jauregui: Fiscalía abre investigación a centro de menores abusadas
Sucesos

Milagros Jauregui: Fiscalía abre investigación a centro de menores abusadas