Desde Chilca, ubicada en el kilómetro 64 de la Panamericana Sur, se anuncia la realización de la XXXVIII Edición del Festival Internacional del Higo 2026, evento emblemático que rinde homenaje al fruto bandera del distrito: el higo. Esta tradicional celebración se llevará a cabo del 19 al 25 de febrero.

Chilca, distrito perteneciente a la provincia de Cañete y reconocido como la “Capital del higo y de la granada”, destaca además por sus lagunas medicinales, playas, variada gastronomía, dulces típicos, helados artesanales, panadería tradicional, danzas costumbristas y su singular atractivo turístico.

MIRA MÁS:

En este contexto, la actual gestión del alcalde Félix Choquehuanca Quezada viene organizando una amplia programación de actividades artísticas, culturales, gastronómicas y deportivas, orientadas al disfrute de la población local y de los visitantes nacionales y extranjeros.

A través de la Gerencia de Desarrollo Económico, en coordinación con las asociaciones del distrito, diversas áreas municipales e instituciones locales, se busca revalorar y difundir la rica tradición, historia y cultura viva de Chilca, fortaleciendo la identidad chilcana y promoviendo el desarrollo económico local.

MIRA MÁS:

Asimismo, el festival contará con conciertos estelares de artistas, agrupaciones nacionales e internacionales, así como actividades diseñadas para públicos de todas las edades. La presente edición tiene como objetivo principal dinamizar la economía del distrito, poniendo en vitrina el higo y sus derivados, así como los productos y servicios locales.

La Municipalidad Distrital de Chilca extendió la invitación a la ciudadanía en general a ser parte de esta gran fiesta cultural y tradicional. El XXXVIII Festival Internacional del Higo 2026 promete ser una experiencia única que combina identidad, tradición y proyección turística, reafirmando a Chilca como un destino imperdible del sur de Lima.