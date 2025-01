Un trágico episodio ha sacudido al distrito de Nuevo Imperial, en Cañete, región Lima. Una niña de 9 años fue asesinada el pasado sábado, y las investigaciones preliminares apuntan a Víctor Jesús López Villagómez, de 21 años, como el principal sospechoso. El hombre, expareja de la hermana mayor de la víctima, se encuentra prófugo tras el hecho.

Según las investigaciones preliminares, López Villagómez habría acudido a la vivienda de su expareja, una joven de 19 años, con la intención de retomar la relación. Ante la negativa, presuntamente la atacó con un cuchillo. En medio de este acto de violencia, la niña intentó buscar ayuda, pero fue interceptada y asesinada por el agresor, quien huyó del lugar tras cometer el crimen.

La Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público han desplegado operativos en diversos puntos de la región para capturar al sospechoso. Según testigos, el hombre habría escapado en una motocicleta lineal azul con partes oxidadas, la cual ha sido vista en localidades cercanas como Cerro Azul y Pucusana.

El abuelo de la niña relató a América Noticias que López Villagómez no aceptaba la separación de su nieta mayor, ocurrida hace dos meses. Además, señaló que el sospechoso había estado acosándola constantemente desde entonces.

“Mi nieta pequeña salió corriendo para pedir ayuda, pero él no tuvo compasión. La siguió y la atacó. No es justo lo que le hizo a una niña inocente”, declaró en diálogo con América Noticias.

Por su parte, la hermana mayor relató que el agresor llegó a su casa en estado de ebriedad, pidiendo que retomaran la relación.

“Me pidió que volviéramos, pero le dije que no. Él insistía, y cuando intenté alejarme, me atacó”, afirmó. En su desesperación, intentó defenderse, pero no logró evitar que su hermana menor resultara involucrada en el violento desenlace.