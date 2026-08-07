El alcalde de la localidad advierte que la activación de quebradas podría generar huaicos e inundaciones en varios sectores del distrito de Santa Rosa de Quives. (Foto: Jorge Cerdan/@photo.gec)
El alcalde de la localidad advierte que la activación de quebradas podría generar huaicos e inundaciones en varios sectores del distrito de Santa Rosa de Quives. (Foto: Jorge Cerdan/@photo.gec)
Por Redacción EC

Decenas de familias del distrito de Santa Rosa de Quives, en la provincia de Canta, continúan expuestas al riesgo de huaicos ante la eventual intensificación del Fenómeno El Niño. El alcalde de la localidad, Luis Agurto, advirtió una posible activación de quebradas que podrían afectar viviendas, vías de acceso y terrenos agrícolas.

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