Decenas de familias del distrito de Santa Rosa de Quives, en la provincia de Canta, continúan expuestas al riesgo de huaicos ante la eventual intensificación del Fenómeno El Niño. El alcalde de la localidad, Luis Agurto, advirtió una posible activación de quebradas que podrían afectar viviendas, vías de acceso y terrenos agrícolas.

Para mitigar las posible inundaciones producto de los huaicos, la municipalidad del distrito de Santa Rosa de Quives, ejecutó la construcción de pozas de contención en los sectores de Cocayalta y Yangas, cuyas zonas serían las más perjudicadas. En el 2017 y 2023 se registraron graves estragos producto de los destares naturales.

Decenas de familias del distrito de Santa Rosa de Quives, en la provincia de Canta, continúan expuestas al riesgo del fenómeno El Niño. (Foto: Captura de video / Canal N)

Antes lo sucedido en años anteriores, los pobladores de la localidad se mantienen en alerta ante un nuevo desastre natural. Por su parte, el alcalde del distrito solicitó apoyo de manera inmediata a las autoridades para limpiar los diques escalonados antes del inicio de las lluvias intensas.

“Necesitamos maquinaria, hemos documentado a los diferentes ministerios lo más pronto posible, ya la presidenta anunció que van a transferir los presupuestos, pero ojalá se los pasen a los gobiernos locales”, indicó el alcalde de la localidad.

Construcción de las pozas

La municipalidad construyó pozas de entre 7 y 10 metros de profundidad en varias quebradas de Santa Rosa de Quives para prevenir huaicos y reducir el riesgo de daños en los centros poblados. Estas estructuras retienen piedras, lodo y otros sedimentos que descienden de los cerros, permitiendo que solo el agua continúe su recorrido hacia las zonas bajas.

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“La primera poza es la que recibe todo el golpe, podríamos decir de los huaicos los detritos se van quedando en la primera poza va pasando solamente líquido a las diferentes pozas”, comentó el burgomaestre.

Decenas de familias del distrito de Santa Rosa de Quives, en la provincia de Canta, continúan expuestas al riesgo del fenómeno El Niño. (Foto: Captura de video / Canal N)

“En las últimas dos ya no cae nada de agua ya que se han ido filtrándose las profundidades del cerro”, agregó al explicar la funcionalidad de las últimas pozas de contención.

Como se recuerda, la zona ya se ha visto afectada en años anteriores. En 2017, las lluvias provocadas por el fenómeno El Niño generaron un alud que destruyó viviendas e interrumpió los servicios esenciales en Yangas. Años después, en 2023, el paso del ciclón Yaku activó decenas de riachuelos que destruyeron caminos y viviendas en varios caseríos.