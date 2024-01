Principales problemas registrados por El Comercio a lo largo del área de desvío.

El plan de desvío determinó que la Av. Conde de Lemos funcione en un solo sentido: de oeste a este. Sin embargo, la falta de información sobre este cambio ocasionó que los conductores que venían del Callao o doblaban desde la Av. Faucett utilicen la Av. Conde de Lemos como vía de doble sentido.

1)Conde de Lemos ahora solo tiene 1 sentido: de Lima al Callao. Pero la falta de información hizo que muchos choferes circulen en contra.

En este punto no había personal de ATU, solo 3 policías. Increíblemente, un efectivo permitió que 8 carros ingresen en contra.

La congestión se originó debido a la falta de señalética, pues solo había un cartel en la Av. Faucett que prohibía girar hacia la Av. Conde de Lemos. Asimismo, El Comercio pudo constatar que los policías de Tránsito tampoco brindaban una correcta información.

En solo un minuto se registraron 8 vehículos circulando por el sentido incorrecto . “El policía me ha dicho que pase. Han cerrado allá (...) Estamos locos”, declaró a este Diario el chofer Eduardo Cabredo. Los tres efectivos policiales ubicados en este punto se negaron a responder.

Asimismo, ambos sentidos de la Av. Faucett registraron una congestión intensa. Conductores señalaron a El Comercio que tardaron 30 minutos para recorrer el tramo entre el aeropuerto Jorge Chávez y la intersección de las avenidas Faucett y Conde de Lemos, el doble de tiempo que demoraban antes del inicio del desvío.

2) Conductores señalaron a @Lima_ECpe que tardan 30 minutos desde el aeropuerto hasta el cruce entre la Colonial y Faucett, es decir, el doble de tiempo antes del desvío.

El chofer Miguel Meneses comentó a este Diario que tardó 45 minutos entre la Av. Venezuela y la Av. Óscar R. Benavides. “Yo vengo desde San Miguel y no he visto ningún anuncio ni cartel sobre el desvío en todo [la avenida] Faucett, ni Tampoco a gente de la ATU”, aseguró. Por otra parte, se formaron largas filas de vehículos en la vía de retorno a la Av. Faucett —ubicada antes del cruce con la Av. Conde de Lemos— que les permite girar en U.

Combis circulan indebidamente por la Av. Óscar R. Benavides y respuesta de la ATU

Si bien no se encontró personal de la ATU en la Av. Faucett, ocurrió lo contrario en la Av. Óscar R. Benavides. En la intersección de esta vía con la Av. Garcilaso de la Vega, cuatro orientadoras informaban y repartían volantes a conductores y peatones sobre el desvío vehicular.

A diferencia de lo que se registró en la Av. Faucett, en la Av. Óscar R. Benavides sí se registró la presencia de personal de la ATU. Foto: Jorge Cerdán. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JORGE CERDAN

Una de ellas, quien prefirió no identificarse, indicó que solo había 6 orientadores por turno en toda la zona del desvío . “Somos 6 compañeros en la Colonial: 4 en este punto [cruce de Av. Óscar R. Benavides y Av. Garcilaso de la Vega] y otros 2 están en el cruce con la Av. Juan Velasco. En Faucett no tenemos personal”, declaró.

Por otro lado, los vecinos de la urbanización El Águila de Bellavista, a la altura de la calle Gavilanes, denunciaron que las combis que viajan del Callao a Lima circulan indebidamente por la Av. Óscar R. Benavides cerca del cruce con la Av. Faucett, pues deben doblar nueve cuadras antes en la Av. Juan Velasco Alvarado.

Combis incumplen el plan de desvío Vecinos de Bellavista captaron a combis circulando por una vía que ahora es apta solo para vehículos particulares. Foto: Fuentes de El Comercio 1 / 2 Agravan la congestión La actuación irresponsable de las combis intesifica el tránsito en el cruce de las avenidas Faucett y Óscar R. Benavides 2 / 2

El alcalde de Bellavista, Alexander Callán, respondió a El Comercio sobre los reclamos de los vecinos: “ No hay suficiente presencia de la Policía ni la ATU para evitar que las combis se metan por la Av. Colonial hasta Faucett, incumpliendo con el plan de desvío que nosotros también evaluamos. Al parecer, algunos policías no son efectivos de tránsito, sino de comisaría y no conocen cómo funciona este tema”, afirmó Callán.

El alcalde de Bellavista, Alexander Callán, en entrevista con El Comercio luego de escuchar los reclamos de los vecinos de la Urb. El Águila. Foto: Jorge Cerdán. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JORGE CERDAN

El alcalde pidió que la Policía y la ATU incrementen la cantidad de personal en el tramo de la Av. Óscar R. Benavides entre las avenidas Faucett y Juan Velasco Alvarado. “Vamos a presentar esta solicitud mañana en una reunión con la Línea 2, ATU, la Policía y la Municipalidad Provincial del Callao. También, pediremos que disminuya el tiempo de espera de los semáforos de la Av. Faucett para facilitar el tránsito de los vehículos ”, opinó Callán.

En comunicación con El Comercio, la Municipalidad Provincial del Callao invocó a la ATU y la Policía que intensifiquen la presencia de su personal en el área del desvío para su adecuada ejecución y el beneficio de los conductores. Por su parte, la Línea 2, que implementó el plan de desvío, manifestó a este Diario que corresponde al personal de la ATU y la Policía hacer que se cumpla con la medida.

En entrevista con este Diario, Marco Lozano, vocero de la ATU, mencionó que los problemas registrados ayer se deben a que “ha sido el primer día útil del funcionamiento del plan de desvío”. “Normalmente toma entre una a dos semanas para que los conductores conozcan y se acostumbren a los cambios de un desvío”, afirmó.

Lozano sostuvo que existen más de 20 miembros del personal de la ATU trabajando por turno en la zona del desvío : “Tenemos a orientadores, promotores y fiscalizadores desplegados que se desplazan aleatoriamente por los puntos donde se registra mayor cantidad de tránsito. Este martes nos reuniremos con la Policía, Línea 2 y los alcaldes de Bellavista y el Callao. Evaluaremos la posibilidad de incrementar la cantidad de personal policial y de la ATU”, resaltó.