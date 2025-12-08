Retorno a Lima tras fin de semana largo: confirman suspensión total de peajes, alertan tramos críticos e intensifican fiscalización

Con motivo del feriado largo del 6 al 9 de diciembre, miles de personas salieron de la capital para realizar viajes cortos con sus familias. Ahora, una gran cantidad de ellos está retornando a sus hogares tras haber ido a la playa o participado en diversas actividades recreativas.

Cabe resaltar que una de las vías de salida más utilizadas es la Panamericana Sur. Sin embargo, Rutas de Lima (RDL) dejó de operar la concesión de este tramo desde el jueves 4 de diciembre, al señalar que se encontraba “imposibilitada de seguir haciéndolo”. A raíz de ello, se suspendió el cobro de peajes en las unidades de Villa y Punta Negra, permitiendo que los vehículos circulen por estos puntos sin detenerse ni realizar pago alguno.

Esta decisión impulsó aún más el desplazamiento de ciudadanos en vehículos. Ante la proximidad de un mayor número de retornos hacia Lima, la Sutran (Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías), organismo encargado de prevenir, fiscalizar y sancionar el incumplimiento de normas de transporte terrestre, brindó diversas recomendaciones para pasajeros y conductores, además de detallar las medidas de seguridad que está aplicando.

Sutran reforzó sus megaoperativos con cinemómetros y más de 950 inspectores para controlar excesos de velocidad y buses interprovinciales. Foto: GEC.

Los trabajos de la Sutran

En una entrevista con El Comercio, Carlos Brusso Sánchez, asesor de la Gerencia de Articulación Territorial de la Sutran, indicó que “la entidad está realizando operativos en las vías nacionales con el objetivo de salvaguardar la vida de los pasajeros y evitar accidentes de tránsito. En los puntos donde aumenta el flujo de vehículos hemos reforzado la cantidad de inspectores, sumando más de 950 en 22 regiones del país, quienes articulan acciones con otras entidades”.

Además, la institución intensifica la fiscalización a los buses interprovinciales para verificar que, durante el viaje de retorno, cuenten con todos los elementos de seguridad: llantas en buen estado, GPS operativo, SOAT vigente y habilitación del MTC. “Los conductores deben contar con la licencia adecuada para manejar buses interprovinciales y tener todos sus documentos en regla”, añadió.

Operativos y trabajo interinstitucional

Brusso precisó que la Sutran tiene un total de 30 puntos permanentes a nivel nacional, seleccionados estratégicamente por ser lugares donde suele realizarse el cambio de conductor en buses interprovinciales (dos choferes que se alternan durante el viaje). También destacó los trabajos conjuntos que se llevan a cabo con la ATU, el Ministerio Público, la PNP, gobiernos regionales, Aduanas y otras entidades.

“Los llamamos megaoperativos articulados e interinstitucionales. Contamos con puntos de control con presencia permanente en Plaza Norte, Atocongo y Yerbateros. Nuestro personal verifica que los buses cumplan con todas las medidas necesarias”, agregó.

Una de las fiscalizaciones más meticulosas durante los operativos inopinados consiste en verificar que todos los pasajeros estén sentados. “Está terminantemente prohibido que viajen parados. Cada uno debe ocupar un asiento y usar su cinturón de seguridad para protegerse ante cualquier eventualidad”.

Recomendaciones

El representante de Sutran explicó que, cuando ocurre una eventualidad como un accidente de tránsito, la entidad notifica de inmediato a la Policía, se apersona al lugar y pone a disposición sus unidades para trasladar heridos. Para ello, se habilitó la línea gratuita Aló Sutran: 0800 12345.

La institución también cuenta con la aplicación móvil gratuita Viaje Seguro, que ofrece un mapa interactivo de las carreteras y redes viales del país. En este mapa se muestran puntos de colores que indican el nivel de tránsito en una zona específica: verde (flujo normal), amarillo (restricción parcial) y rojo (tránsito totalmente cerrado).

“Los medios de transporte formales suelen tomar muy en serio estos reportes, por lo que recomendamos siempre elegirlos frente a los informales. En la aplicación, el usuario puede ingresar su destino y ubicar el terminal terrestre más cercano. Además, al tomar una foto a la placa del vehículo, podrá verificar si cuenta con SOAT, revisión técnica y conocer los datos de los conductores asociados”, explicó.

La aplicación móvil gratuita Viaje Seguro ofrece un mapa interactivo de las carreteras y redes viales del país. Foto: Sutran.

Este aplicativo, disponible para Android y Apple, también permite enviar alertas sobre incidencias durante el viaje. “Viaje Seguro no solo muestra el estado de las vías, sino que permite a los propios pasajeros reportar hechos en tiempo real. Esa información llega a nuestros centros de monitoreo y coordinamos con la concesionaria vial y la Policía para corroborarla. Luego actualizamos la información, lo que permite que los usuarios sepan si una vía está restringida”, añadió.

La app puede enviar alertas las 24 horas del día, los 7 días de la semana al Centro de Gestión y Monitoreo (CGM) de la Sutran, respecto a accidentes de tránsito, bloqueos por clima o manifestaciones, daños en infraestructura vial y hechos delictivos durante el viaje.

También permite compartir el recorrido con familiares o amigos, quienes pueden visualizar la ubicación del usuario en tiempo real. La plataforma incluye acceso al WhatsApp Fiscafono Sutran, desde donde pasajeros y conductores pueden reportar incidencias, como exceso de velocidad, embarque irregular u otras situaciones de riesgo.

La aplicación está disponible en español, inglés, aimara y quechua. “Viaje Seguro convierte al pasajero en un aliado clave en la prevención de accidentes y la alerta temprana de riesgos en carretera. Con su participación, fortalecemos el trabajo de fiscalización en todo el país”, concluyó el especialista.

Los Centros de Gestión y Monitoreo (CGM) permanecerán en alerta durante el retorno por el feriado largo para supervisar el estado del transporte y las vías nacionales ante posibles afectaciones por condiciones climáticas, accidentes, mantenimiento vial o factores sociales que puedan interrumpir la circulación.

En diálogo con este Diario, el presidente de la Asociación Cruzada Vial y especialista en tránsito, Adrián Revilla, señaló que ya existen otras aplicaciones con funciones similares, como Google Maps o Waze. “En esos sistemas uno puede informarse y también reportar. De todas formas, se agradece la iniciativa, pero es fundamental que la app funcione eficientemente, ya que, lamentablemente, muchas aplicaciones del Estado no operan de manera adecuada”, comentó.

Resaltó que las mejores medidas, independientemente de lo que realicen las entidades estatales, deben partir del propio conductor. “Invoco a las personas a manejar a una velocidad adecuada, no conducir cansadas, no usar el celular y jamás beber alcohol. Otro consejo es desplazarse en horarios que no sean hora punta”, sostuvo.

“No solo los conductores deben estar atentos, sino también los pasajeros. No hay que distraer al chofer. Es importante observar si está parpadeando en exceso o, peor aún, quedándose dormido. Si ocurre, hay que pedirle que se detenga, ya sea en un vehículo particular o público. En el caso de los padres, los bebés deben ir en asientos especiales, no en brazos, porque en un choque podrían salir despedidos”, agregó.

Sutran identificó los tramos más críticos por congestionamiento y riesgo de accidentes durante el retorno masivo del feriado largo. Foto: GEC.

Los peajes

Revilla explicó que, ahora que Rutas de Lima ya no tiene injerencia en la Panamericana Sur, la responsabilidad recae en la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

La gerente de Seguridad Ciudadana de la MML, Mariela Falla, señaló a este Diario que todos los peajes de la capital estaban bajo la concesión de Rutas de Lima, por lo que ahora “ no se cobrará ningún peaje, ni en la Panamericana Norte, ni en la Panamericana Sur, ni en ningún otro que estuviera en operación anteriormente . Cuando terminó el contrato con Rutas de Lima, dejaron de operar, por lo que declaramos estas dependencias en abandono y ahora la Municipalidad ha asumido el liderazgo. Insisto, ningún peaje se va a cobrar ”.

Este Diario también se contactó con Rutas de Lima, pero informaron que por el momento no brindarán declaraciones al respecto.

Los puntos más críticos

El vocero de Sutran, Carlos Brusso, explicó que la entidad ha desplegado equipos cinemómetros, los cuales registran la velocidad de los vehículos. Si un conductor excede el límite permitido, la imagen captada se convierte en una fotopapeleta que luego será emitida al infractor.

El alcalde de Lima Renzo Reggiardo anunció que no se cobrará en los peajes que estuvieron bajo la concesión de Rutas de Lima. Foto: Municipalidad de Lima.

De esta manera, se han identificado los tramos con mayor potencial de accidentes en Lima debido al exceso de velocidad en días habituales. Sin embargo, al contrastarlos con los registros de la aplicación Waze, se constató que durante los días de traslado por el feriado estos mismos puntos aparecen como las zonas más congestionadas y marcadas en rojo, evidenciando una doble problemática.

Tramos críticos en Lima

Carretera Central: del km 39 al 130 (Huarochirí)

del km 39 al 130 (Huarochirí) Carretera Panamericana Norte: del km 70 al 100 (Huaral)

del km 70 al 100 (Huaral) Carretera Panamericana Norte: del km 110 al 200 (Huaura y Barranca)

del km 110 al 200 (Huaura y Barranca) Carretera Lima–Canta: del km 30 al 75 (Canta)

del km 30 al 75 (Canta) Carretera Panamericana Sur: del km 60 al 128 (Cañete)

¿Y cómo será en el resto del país?

El comandante Gustavo Morales, jefe encargado de la División de Protección de Carreteras de la PNP, comentó a este Diario que la Policía también está ejecutando una serie de acciones ante el retorno por el feriado largo. En primer lugar, están estableciendo puntos de control para realizar un patrullaje preventivo a fin de evitar actos delictivos. Por otro lado, realizan un patrullaje motorizado fiscalizando que los conductores no estén al volante a exceso de velocidad, con el fin de detenerlos y evitar accidentes de tránsito.

“Tenemos a 3.900 efectivos desplegados a lo largo de todas las redes viales nacionales, los cuales están coordinando y formando alianzas estratégicas con las municipalidades provinciales y distritales para masificar los trabajos. Cabe resaltar que algunos policías viajan en buses interprovinciales para acompañar el trayecto de los pasajeros y fiscalizar que no se presente ningún hecho que atente contra su seguridad”, agregó.

En caso de un accidente de tránsito o cualquier eventualidad, el comandante exhorta a la población a llamar a la línea 110 de la Policía de Carreteras.