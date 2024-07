Se apagaron las risas y la diversión. Delincuentes ingresaron a un circo de Carabayllo y se llevaron todo lo que estaba a su alcance, como equipos de sonido y vestuarios. Se estima que todo lo robado asciende a unos 20 mil soles.

Este asalto se registró solo una semana después de que la carpa ‘Los hermanos Rodríguez’ abriera sus puertas, lo que ha generado gran indignación y tristeza en las 13 familias que dependen de este negocio.

Además de arrebatarles sus principales instrumentos con los que llevaban a cabo su show, los maleantes también intentaron tumbar una de las estructuras metálicas que sostiene el circo , situación que ha hecho pensar a los dueños que no se trata de un simple robo.

Para ellos, el verdadero objetivo de este atraco sería intimidarlos y dejarlos fuera del negocio circense.

Carabayllo: Sujetos intentan tumbar carpa de circo tras robar sillas y vestuarios

“Me levanté y me di con la sorpresa que se habían llevado todos los equipos. Eran tres parlantes, la consola, todo. Espero que no hayan sido los compañeros artistas. No nos han querido robar, nos han querido sacar del trabajo ”, señaló Fernando Rodríguez a América Noticias.