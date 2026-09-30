Vecinos de Carabayllo se enfrentaron con agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), en un violento desalojo en la zona de Torreblanca, a la altura del kilómetro 23.5 de la avenida Túpac Amaru. Las familias indican que llevan más de 15 años en el lugar y que la situación del predio está judicializada.

En el lugar se registró la quema de llantas y otros objetos por la disputa del terreno de aproximadamente 10 hectáreas comprendido por viviendas de varios pisos, inmuebles en construcción y establecimientos comerciales. A la llegada de maquinaria pesada, se reportó el lanzamiento de fuegos artificiales como medida de defensa.

Medios indicaron que algunos residentes habrían comprado los lotes a terceros y posteriormente una inmobiliaria reclamó la propiedad. La diligencia cuenta con la participación de representantes del Ministerio Público (MP), mientras que la PNP brinda seguridad para garantizar su ejecución.

En distintos puntos de la zona, el tránsito peatonal y el acceso a calles aledañas a mercados, centros educativos y comercios, tuvo que ser restringido y redirigido.

Hasta el momento, la Policía acordona el lugar junto al MP mientras avanzaba la ejecución de la orden judicial. Entre los residentes afectados se encontraban menores de edad y adultos mayores.