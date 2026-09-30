La zona comprende viviendas de varios pisos, inmuebles en construcción y establecimientos comerciales. Foto: Carabayllo al Día
La zona comprende viviendas de varios pisos, inmuebles en construcción y establecimientos comerciales. Foto: Carabayllo al Día
Por Redacción EC

Vecinos de Carabayllo se enfrentaron con agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), en un violento desalojo en la zona de Torreblanca, a la altura del kilómetro 23.5 de la avenida Túpac Amaru. Las familias indican que llevan más de 15 años en el lugar y que la situación del predio está judicializada.

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