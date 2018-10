Una agente de la Policía Nacional salvó a un niño de su padre, un ciudadano de nacionalidad libanesa, que lo tomó de rehén y amenazó con matarlo con un objeto punzocortante dentro de su vivienda, en el distrito de Carabayllo.

Según ‘América Noticias’, los vecinos de la asociación Apavic fueron alertaron por los gritos de auxilio de una mujer que al parecer estaba siendo agredida por su pareja en el departamento que ellos alquilaban. Por la ventana se podían ver los tensos momentos.

La Policía Nacional tuvo que intervenir la casa a la fuerza, ya que la madre y su hijo estaban siendo amenazados por el agresor.

El sujeto, al ver la presencia policial, cogió un cuchillo y tomó como rehén a su hijo de cinco años, mientras amenazaba con quitarle la vida.

La técnica de segunda Carmen Anaya ingresó al departamento, mientras un grupo de agentes aguardaba para entrar. Fue en ese momento que el hombre se alteró y la agente se lanzó sobre él, mientras que el pequeño no paraba de llorar.

Por precaución, en el primer piso otro agente y una vecina extendieron una frazada, en caso de que el menor saliera expulsado por la ventana.

La valerosa agente arriesgó su vida para salvar al pequeño y también resultó herida. “Estaba loco, gracias a Dios no pasó nada. Cuando me le lancé encima, me ha picado. Tenía un objeto punzocortante”, contó.

El sujeto fue conducido hasta la comisaría de Santa Isabel y permanece detenido. Será denunciado por los delitos de violencia familiar e intento de feminicidio.