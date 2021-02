El presidente de la comisión del Ministerio de Salud (Minsa) que investiga el ´Vacunagate´, Fernando Carbone, señaló que hoy se termina con la fase recopilación de información en torno a este proceso de indagación y que, a partir de mañana, comienza la etapa de análisis y elaboración del informe, el cual debe estar listo el 24 para ser entregado al día siguiente de este mes al ministro de Salud, Óscar Ugarte.

Como parte del proceso de recopilación de información, la comisión ha estado recibiendo informes y realizando entrevistas. “Hoy ha habido entrevistas muy interesantes. Hemos escuchado a muchas personas, para ser exactos, a 17 personas”, mencionó en entrevista con Martín Tumay, periodista de El Comercio. AQUÍ puedes ver la entrevista completa.

Al ser consultado si la comisión había encontrado trabas durante su investigación, Carbone señaló que había algunas personas que no han querido participar. Esto, en referencia a aquellos cuyos nombres aparecen en la lista de personas involucradas en el ´Vacunagate´

“Alguna persona que no ha querido participar, pero está en su derecho, yo francamente creo que es importante colaborar con nosotros y con otros. Puede ser un poco cansado porque tienes que ir a uno y a otro y seguro en los siguientes meses tendrás que ir a más. Pero yo les pido a todos restañemos esta herida entre todos para que esta herida no nos distraiga de algo que es más importante: vacunarse, seguir vacunando, adquirir la vacuna, buscar el oxigeno, no saturar los servicios hospitalarios, trabajar con fuerza en el primer nivel”, señaló.

No hay una segunda lista

El también exministro de Salud indicó que no existe una segunda lista de personas que se han vacunado de manera irregular.

Explicó que la información de la lista de los 487 nombres de las personas que se vacunaron tiene inconsistencias, por lo que pidieron información a distintas instituciones.

“La información ha ido llegando durante los tres días anteriores y hoy. Como parte de esa información, hay otras listas y nosotros lo que estamos haciendo es corroborando, cruzando, comparando la información. Y al hacer eso, nos lleva a que el resultado final, cuando ya sea entregado y publicado, podría ser en algo diferente a la que se repartió indiscriminadamente [se refiere a la lista con los 487 nombres que se filtró a la prensa]”, argumentó Carbone.

Esta mañana, en su propia investigación que realiza, la Contraloría también informó que había encontrado inconsistencias en la lista de las 487 personas beneficiadas con las vacunas de Sinopharm.

Indicó que de los 487 que figuran en la relación, los nombres de 13 se han duplicado, así como también hay 13 registros con datos dispersos (mismo apellido, con uno o dos nombres). Asimismo, uno de los nombres que figura en la lista no existe en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y 9 personas registradas son extranjeras y a la vez presentan duplicidad.

