Luego de 20 días incomunicados, residentes de los centros poblados de San Miguel, Chiquintirca y San Antonio, de la provincia de La Mar, en Ayacucho, piden ayuda a las autoridades locales y del Gobierno Regional para limpiar y habilitar la carretera que conecta las tres zonas, cuya infraestructura permanece obstruida por los deslizamientos de piedras y lodo provocados por las intensas lluvias, desde hace casi tres semanas.

En comunicación con el Rotafono de RPP, Yef Anderson Lizana Guillén señaló que desde el deslizamiento hasta la fecha han pasado 20 días, pero ninguna autoridad local ha enviado maquinaria pesada para remover los escombros. Y, pese a que los alcaldes distritales de Ninabamba y Patibamba acudieron a la zona afectada para inspeccionar los daños, la vía continúa intransitable para todo tipo de vehículos.

La interrupción de la vía no solo ha afectado el tránsito de los residentes de la zona, sino también la asistencia de los escolares a sus centros educativos, quienes se ven obligados a cruzar la carretera a pie. “La emergencia suscitada, más de 20 días bloqueada la vía y las autoridades nacionales, regionales ni locales han hecho algo al respecto. Durante la mañana muchos niños cruzan a pie para asistir a sus centros educativos”, afirmó Lizana.

Escolares deben cruzar a pie la zona de desastre para asistir a sus centros educativos. Foto: captura RPP

A esta situación se suma la dificultad para abastecerse con los productos de primera necesidad. Por esa razón, los comuneros hicieron un llamado al gobernador regional de Ayacucho y a las direcciones de transportes para que envíen máquinas retroexcavadoras y cargadores frontales que puedan retirar los montículos de tierra y estabilizar los taludes colindantes. Y de esta manera restablecer de forma segura la transitabilidad entre las tres localidades afectadas.