Resumen

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Los comuneros hicieron un llamado al gobernador regional de Ayacucho y a las direcciones de transportes para que envíen máquinas retroexcavadoras y cargadores frontales que puedan retirar los montículos de tierra y estabilizar los taludes colindantes. Foto: RPP/Manifiesto Ayacucho/composición GEC
Los comuneros hicieron un llamado al gobernador regional de Ayacucho y a las direcciones de transportes para que envíen máquinas retroexcavadoras y cargadores frontales que puedan retirar los montículos de tierra y estabilizar los taludes colindantes. Foto: RPP/Manifiesto Ayacucho/composición GEC
Por Redacción EC

Luego de 20 días incomunicados, residentes de los centros poblados de San Miguel, Chiquintirca y San Antonio, de la provincia de La Mar, en Ayacucho, piden ayuda a las autoridades locales y del Gobierno Regional para limpiar y habilitar la carretera que conecta las tres zonas, cuya infraestructura permanece obstruida por los deslizamientos de piedras y lodo provocados por las intensas lluvias, desde hace casi tres semanas.

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