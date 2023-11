La puesta en valor del Centro Histórico de Lima (CHL), Patrimonio Mundial por la Unesco desde 1991, inició en 2019 cuando Prolima, órgano desconcentrado de la Municipalidad Mayor (MML), empezó a ejecutar elPlan Maestro para recuperar el valor histórico y cultural de las casonas, iglesias y otros inmuebles que lo componen. A este esfuerzo se han sumado instituciones privadas y asociaciones de especialistas en diseño, arquitectura y presevación del patrimonio.

La Asociación de Diseñadores de Interiores del Perú (DID), a través de la iniciativa Diseña Perú, presenta la ‘Casa DID’. Este proyecto benéfico reúne a 23 diseñadores del país, que restaurarán y recuperarán casonas históricas de Lima que pertenecen a la Beneficencia Pública de Lima; por ello, serán destinadas para las obras sociales de la institución.

La casona considerada patrimonio cultural se podrá visitar del 16 de noviembre al 3 de diciembre. (Foto: Vinicios Barros)

Como parte de un convenio entre Prolima y la Beneficencia, el DID restaurará cinco inmuebles antiguos en el CHL, que forman parte del Patrimonio Cultural de la Nación, en un plazo de cinco años. El primero de ellos es la histórica Casa Villela, un inmueble del siglo XVII que cuenta con más de 430 m2.

La presentación de Casa DID será el próximo jueves 15 de noviembre como parte de las actividades de la ‘Semana del Diseño de Interiores’, evento organizado por el DID. “Tiene como objetivo promover y celebrar la disciplina del diseño de interior. Además, busca fomentar la innovación y preservar la cultura e historia de Lima. Queremos ayudar a que ‘esté de moda’ venir al Centro histórico”, asegura Porfirio Castro, diseñador de interiores y director del DID.

Equipo de 23 diseñadores del país a cargo del proyecto Casa Did. (Foto: Vinicios Barros)

Casa Villela

La Casa Villela, ubicada actualmente en la tercera cuadra del jirón Conde de Superunda, data del siglo XVII. Perteneció a la archicofradía de Nuestra Señora del Rosario. Hacia 1690, José Vicente de Villela y Esquivel, contador del Tribunal Mayor de Cuentas y a quien debe el nombre con el que se le conoce hasta el día de hoy, adquirió el inmueble. La amplia portada de madera, el impresionante balcón que sobresalía hacia la calle y la planta del edificio estaban consolidadas cuando el contador recibió la vivienda.

Posteriormente, en la segunda mitad del siglo XIX se construyeron las ventanas voladas que flanquean la portada. En 1889, la administración de los bienes de las cofradías y archicofradías pasó a manos de la Beneficencia Pública de Lima por ley. Desde entonces, la Beneficencia es la propietaria de este inmueble. En 1958, institución otorgó la casa Villela a Fernando Berckemeyer Pazos con la obligación de construir en su interior un Museo Taurino de Arte.

Fachada de la casa Villela en 1960. Foto: Héctor Velarde

Reconocida como Patrimonio Cultural de la Nación, si bien la casa Villela conserva vestigios de su arquitectura republicana, los diseñadores del DID encontraron su interior en mal estado. “Las puertas y la carpintería original estaban completamente deterioradas, y las paredes tenían decenas de capa de pintura por encima. No se veía un inmueble que forma parte del patrimonio”, asegura el diseñador Castro.

Por ello, la intervención que realizó el DID en esta propiedad consistió en una reinterpretación contemporánea de la fachada del inmueble, así como de los espacios los materiales y acabados del inmueble. De esta forma, la casa Villela recuperará los colores pastel, ocre y coral en su fachada y salones interiores.

La restauración comprendió reconstruir las zonas destruidas y respetar la distribución y proporción original de los ambientes. Asimismo, se remodelaron los sistemas de saneamiento y se retiró el cableado antiguo de la casa.

“La restauración de toda la casa nos tomó aproximadamente 6 meses, tiene 439.5 m2 y más de 15 espacios fueron intervenidos de forma creativa: zaguán, patio, bodegón y salones principales, entre otros ambientes”, comentó Castro. “Lo más sorprendente que hemos encontrado es un mural del siglo XVII con formas geométricas sobre el arco del zaguán”, señala Castro.

Restos de pintura mural con formas geométricas del siglo XVII sobre el arco del zaguán. Foto: Vinicios Barros. / VINICIOS BARROS

A inicios de la década pasada, la Casa Villela funcionaba como Casa del Adulto Mayor de la MML. Decena de ancianos derrochaban garbo y ritmo a diario durante sus clases de baile. Gracias a la intervención del DID, el inmueble recuperará su fin social, pues será destinada para las obras de la Beneficencia.

La presentación de la Casa DID se realizará el miércoles 15 de noviembre en una ceremonia benéfica en la casa Villela, Jirón Conde de Superunda 341, que iniciará a las 5 p.m. Las entradas pueden adquirirse a través de la web del proyecto.

Así también, la casa Villela se podrá visitar del 16 de noviembre al 3 de diciembre. El ingreso tendrá un costo de S/.25 para el público general y S/.10 para estudiantes.