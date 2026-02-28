Resumen

ONG Magia refuerza su albergue en Surquillo para pacientes oncológicos pediátricos. (Foto: Minsa)
Por Redacción EC

La Asociación de Voluntarias por los Niños con Cáncer - Magia colocará este martes 10 de marzo la primera piedra de la ampliación de su albergue “Casa Magia”, ubicado en Surquillo, con el objetivo de fortalecer la atención a menores que enfrentan cáncer y deben trasladarse a Lima para recibir tratamiento.

