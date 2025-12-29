Cascos inadecuados, uso del celular y más riesgos: por qué siguen aumentando las muertes de motociclistas en el país

Son distintas las problemáticas que afectan al sector transporte, y los conductores de autos no son los únicos que pueden resultar perjudicados. De hecho, los motociclistas en el Perú presentan una alta exposición a lesiones graves por accidentes de tránsito, e incluso a la muerte. Así lo demostraron el Touring y Automóvil Club del Perú (TACP) y la Federación Internacional del Automóvil (FIA) mediante el Estudio Observacional sobre el Comportamiento Vial de Motociclistas.

Junto a otros especialistas, precisaron las principales causas de esta situación que amenaza a los usuarios de motocicletas; por ejemplo, el uso de cascos no certificados, empleo del celular durante la conducción, entre otros.

Durante una conferencia que contó con la participación de diversos invitados —entre ellos, representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), organizaciones que promueven el transporte responsable, la Asociación Automotriz del Perú (AAP) y este Diario—, Leandro Perillo, gerente de Movilidad y Políticas Públicas de la FIA Región IV, presentó el estudio observacional, que reúne información de diez ciudades de Latinoamérica, incluida Lima. El objetivo es identificar las conductas de riesgo de los motociclistas y diseñar acciones de prevención .

Especialistas advierten que, sin medidas urgentes, la siniestralidad continuará creciendo en todo el país.

El panorama es alarmante si se considera que, según el MTC, entre 2021 y 2024 el número de fallecidos a bordo de motocicletas en Lima asciende a 411 , la cifra más alta del país. Le siguen La Libertad con 251, Puno con 244, Cusco con 198, Cajamarca con 186 y San Martín con 95. Además, del total de fallecidos, el 74,3% eran conductores y el 25,7% pasajeros; y 90 de ellos eran menores de edad.

El presidente del TACP, Iván Dibós, destacó que los motociclistas son altamente vulnerables y, por ello, resulta fundamental contar con información actualizada. Por su parte, Pedro Olivares, director de Seguridad Vial del MTC, agradeció la invitación y subrayó que “es importante mantener un trabajo articulado entre distintas instituciones públicas y la sociedad civil para reducir la siniestralidad vial”.

La importancia de los cascos certificados

Uno de los desafíos expuestos por los especialistas es el uso de cascos no certificados, es decir, aquellos que no están permitidos ni son adecuados para conducir una motocicleta . Ante ello, Akiko Bernabé, especialista en Seguridad Vial del MTC, señaló que es importante verificar siempre que la talla del casco sea correcta y, sobre todo, que cuente con certificación. “En la parte trasera externa debe haber un código que empiece con los dígitos 05 o 06”, indicó.

Bernabé precisó que los cascos permitidos para motociclistas son los abiertos, cross, modulares e integrales, mientras que no deben utilizarse los cascos de bicicleta ni los de seguridad industrial. “Se debe continuar promoviendo el uso de cascos certificados debido a su alta eficacia protectora ante la ocurrencia de siniestros viales”, resaltó.

A ello se suman problemas de infraestructura, falta de iluminación y débiles controles en las vías. Foto: TACP.

El Estudio Observacional del Comportamiento Vial de Motociclistas también evidenció esta problemática. Perillo señaló que el estudio se realizó en 10 ciudades y 80 puntos de observación, con una muestra levantada entre finales de agosto y finales de septiembre. “Se analizaron 37.894 motocicletas y 43.105 pasajeros. En Lima fueron 3.613 motocicletas y 4.057 ocupantes; el 88,1% con un solo pasajero (conductor) y el 11,8% con dos pasajeros (conductor más acompañante)”, detalló.

Respecto al uso de cascos, Perillo indicó que el 90,9% de motociclistas en Lima los utiliza. Sin embargo, como explicó el MTC, muchos de estos cascos no cuentan con certificación, por lo que no son adecuados para conducir motocicletas .

Ante la baja utilización de cascos certificados, Saida Jerí, jefa de Movilidad del TACP, presentó la campaña “Casco 40+ seguridad”, impulsada junto con la FIA, cuyo objetivo es incrementar el uso de cascos certificados para prevenir muertes y promover la cultura vial entre motociclistas. “Surge la duda de por qué, si tantas personas usan casco, hay tantas muertes en motociclistas; es porque, en su mayoría, se trata de cascos no certificados, vendidos de manera masiva”, afirmó.

“Por ello, queremos capacitar a los usuarios de delivery y a los motociclistas particulares. También buscamos trabajar con las municipalidades y visitar puntos de venta informales de cascos no certificados. Además, estamos implementando un programa de intercambio o ‘canje de cascos’, mediante el cual los cascos deteriorados o no certificados pueden entregarse a cambio de beneficios o descuentos. Un casco certificado no es un accesorio, es un salvavidas”, añadió.

El estudio del TACP y la FIA revela que muchos conductores usan cascos no certificados y que el 40,2% de los motociclistas comerciales manipula el celular mientras conduce. Foto: TACP. / Myriam Borzee

El peligro del uso de celulares al volante

La falta de uso de cascos certificados no es el único riesgo que enfrentan los motociclistas. El gerente de Movilidad de la FIA, Leandro Perillo, señaló que el 23,8% utiliza el celular mientras conduce. De este grupo, el 11% lo hace por motivos particulares y el 40,2% por fines comerciales, principalmente en servicios de delivery . En estos casos, los conductores suelen manipular el teléfono en plena marcha y no solo cuando están detenidos, lo que incrementa el riesgo de accidentes que pueden causar lesiones graves o incluso la muerte.

Problemas de infraestructura e iluminación

Por otro lado, la especialista del MTC Akiko Bernabé advirtió que el 54,4% de los fallecidos en accidentes de motocicleta pierde la vida en zonas rurales, el 19,4% en zonas comerciales y el 14,4% en zonas residenciales. “Se deben considerar los riesgos específicos para motociclistas durante los desplazamientos: selección inadecuada de materiales en las vías, superficies desgastadas, niveles mal diseñados, uso de barreras de contención inapropiadas para motocicletas, entre otros”, señaló.

Otro de los puntos discutidos fue la falta de iluminación en las vías, dado que el 56,1% de los siniestros viales ocurrió entre las 6 de la tarde y las 5:50 de la mañana. “Es importante contar con iluminación adecuada durante todo el recorrido. Además, los propios conductores deben poner de su parte; solo el 57,5% circula con las luces encendidas”, resaltó.

Estas son algunas de las principales causas de lesiones y muertes de motociclistas en accidentes de tránsito. Autoridades y especialistas coinciden en que se debe prestar mayor atención a estos factores para plantear soluciones que permitan reducir el número de fallecidos, no solo en Lima, sino en todo el país.

Panorama nacional

Si bien el estudio de observación se centró en Lima, las cifras presentadas por la especialista del MTC abarcan distintas regiones del país. Para complementar la información, Martín Piedra, representante de la Federación Peruana de Motociclismo, comentó a El Comercio dos problemáticas en aumento en la selva.