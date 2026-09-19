Con velas, flores y fotografías un grupo de vecinos, candidatos y simpatizantes participaron este sábado en una vigilia en la Plaza Mayor de Nuevo Chimbote para recordar a la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Isabel Aponte Polo, conocida como “China Polo”, quien fue asesinada durante una actividad de campaña en Caraz.

La concentración se realizó horas después del ataque ocurrido en la provincia de Huaylas. Aponte Polo participaba en actividades proselitistas cuando fue atacada con arma de fuego. El hecho también dejó cinco personas heridas y un ciudadano fue detenido por la Policía como presunto implicado en el crimen. Las circunstancias y el móvil del ataque permanecen bajo investigación.

Velas y fotografías para recordar a la candidata

Durante la vigilia, los asistentes encendieron velas y colocaron flores y fotografías de la candidata como muestra de solidaridad con sus familiares y allegados.

El homenaje reunió también a integrantes y simpatizantes de la organización política Socios por Áncash, agrupación por la que Aponte Polo postulaba al Gobierno Regional en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

El asesinato ocurrió a pocas semanas de los comicios programados para el 4 de octubre. La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por el crimen y pidió medidas de protección para los candidatos que participan en el actual proceso electoral.

Vigilia por la candidata reunió a sus seguidores y compañeros de política en la Plaza Mayor de Nuevo Chimbote.

Investigación fiscal por la muerte de “China Polo”

La Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Huaylas inició una investigación preliminar contra quienes resulten responsables de la muerte de Aponte Polo.

Tras el levantamiento del cadáver, el cuerpo de Susy Aponte fue trasladado a la Morgue de Huaraz, donde se realizarán los procedimientos forenses correspondientes.

Vigilia por la candidata reunió a sus seguidores y compañeros de política en la Plaza Mayor de Nuevo Chimbote.

Según la información proporcionada por medios locales de Áncash, la necropsia está prevista para la mañana del domingo, como parte de las diligencias destinadas a establecer las circunstancias de su muerte.