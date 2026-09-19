Vigilia por la candidata reunió a sus seguidores y compañeros de política en la Plaza Mayor de Nuevo Chimbote. Foto: composición GEC
Vigilia por la candidata reunió a sus seguidores y compañeros de política en la Plaza Mayor de Nuevo Chimbote. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

Con velas, flores y fotografías un grupo de vecinos, candidatos y simpatizantes participaron este sábado en una vigilia en la Plaza Mayor de Nuevo Chimbote para recordar a la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Isabel Aponte Polo, conocida como “China Polo”, quien fue asesinada durante una actividad de campaña en Caraz.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: