La Corte Superior de Justicia de Amazonas dictó una orden de detención preliminar contra el sujeto sindicado como el agresor sexual de una niña de seis años de la comunidad nativa awajún . El investigado ha sido identificado como padrastro de la víctima, y la agresión se habría ejecutado en la comunidad de Paantan Entsa, en el distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui, en Amazonas.

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Asimismo, la resolución judicial dispuso medidas de protección en favor de la menor, que contemplan la prohibición absoluta de acercamiento o cualquier tipo de contacto por parte del denunciado.

La disposición del Poder Judicial se dictó a pedido de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Condorcanqui, que abrió una investigación urgente tras conocerse el hecho ocurrido en la zona fronteriza.

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Menor fue evacuada de emergencia

Debido a la gravedad de las lesiones provocadas por la agresión sexual, las autoridades gestionaron gestionar un traslado aeromédico de urgencia de desde la zona remota de Condorcanqui hasta el Hospital Gustavo Lanatta Luján, ubicado en la ciudad de Bagua. La menor fue internada y sometida a una intervención quirúrgica especializada de emergencia.

De acuerdo al certificado médico legal practicado, se confirmó el grado de afectación física derivado del ataque, lo que activó la articulación entre el Ministerio Público y los sectores de salud para garantizar su atención integral, que comprende tratamiento médico, psicológico y legal especializado.

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Fuga del padrastro y operativos de búsqueda

De acuerdo con la información de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público, el principal sospechoso huyó de la comunidad indígena tras percatarse del despliegue de las autoridades locales.

Ante esto, las fuerzas policiales activaron los protocolos de localización y captura en los distritos y rutas fluviales de la provincia de Condorcanqui y zonas aledañas. Mientras que la Fiscalía Especializada continúa con las diligencias como la recopilación de pericias técnicas y testimonios, con el objetivo de solicitar prisión preventiva.

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Por su parte, a través de un pronunciamiento oficial, el Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA) expresó su condena e indignación ante la fuga del presunto responsable, quien, según precisó la organización indígena, los comuneros de Paantan Entsa lograron inicialmente retener y custodiar al sospechoso a la espera de la intervención de la PNP.

Sin embargo, el GTAA denunció que la fuga se produjo durante el procedimiento de traslado a cargo de terceros. “ El detenido fue entregado a integrantes de las rondas campesinas de Kusu Kubaim para su traslado y, durante dicho procedimiento, se produjo su fuga ”.

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