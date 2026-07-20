El GTAA denunció que la fuga se produjo durante el procedimiento de traslado a cargo de terceros. “El detenido fue entregado a integrantes de las rondas campesinas de Kusu Kubaim para su traslado y, durante dicho procedimiento, se produjo su fuga”. Foto: gob.pe
El GTAA denunció que la fuga se produjo durante el procedimiento de traslado a cargo de terceros. “El detenido fue entregado a integrantes de las rondas campesinas de Kusu Kubaim para su traslado y, durante dicho procedimiento, se produjo su fuga”. Foto: gob.pe
Por Redacción EC

La Corte Superior de Justicia de Amazonas dictó una orden de detención preliminar contra el sujeto sindicado como el agresor sexual de una niña de seis años de la comunidad nativa awajún. El investigado ha sido identificado como padrastro de la víctima, y la agresión se habría ejecutado en la comunidad de Paantan Entsa, en el distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui, en Amazonas.

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