En audiencia, el fiscal presentó pericias de luminol realizadas en las prendas del procesado, análisis de restos de sangre hallados en la vivienda de la víctima y registros de cámaras de vigilancia cercanas al inmueble del presunto agresor. Foto: composición GEC
En audiencia, el fiscal presentó pericias de luminol realizadas en las prendas del procesado, análisis de restos de sangre hallados en la vivienda de la víctima y registros de cámaras de vigilancia cercanas al inmueble del presunto agresor. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

El Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva contra Manuel Valera, de 30 años, sobrino y principal sospechoso del homicidio calificado del escritor y gestor cultural Juan José Soto Bacigalupo, de 63 años, ocurrido el pasado 22 de julio en la puerta de su domicilio, en el distrito de Barranco.

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