El Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva contra Manuel Valera, de 30 años, sobrino y principal sospechoso del homicidio calificado del escritor y gestor cultural Juan José Soto Bacigalupo, de 63 años, ocurrido el pasado 22 de julio en la puerta de su domicilio, en el distrito de Barranco.

Juan José Soto Bacigalupo iba a presentar este jueves su más reciente obra 'Lado B de las sombras'

El requerimiento fue sustentado por el fiscal adjunto Renatto Luis Andia Moreno, del Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Santiago de Surco-Barranco. Valera permanecerá en prisión mientras el Ministerio Público continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte del literato.

En audiencia, el fiscal presentó pericias de luminol realizadas en las prendas del procesado, análisis de restos de sangre hallados en la vivienda de la víctima y registros de cámaras de vigilancia cercanas al inmueble del presunto agresor.

Soto Bacigalupo, integrante de la corriente literaria de los años 90 y autor de obras como Cárcel de mi ojo (1994), Morada diosa (1997) y Palabra sobre los abismos (2005). Foto: Facebook/Gabriel Rimachi Sialer

“Los análisis de las pericias de luminol en las prendas del investigado, así como los rastros de sangre en la vivienda del agraviado, grabaciones de las cámaras de vigilancia cercanas al domicilio del presunto agresor y otras evidencias permitieron obtener la restricción”, detalló el Ministerio Público a través de cuenta oficial de X.

Soto Bacigalupo, integrante de la corriente literaria de los años 90 y autor de obras como Cárcel de mi ojo (1994), Morada diosa (1997) y Palabra sobre los abismos (2005), falleció tras ser apuñalado afuera de su vivienda, aproximadamente a las 3:00 p. m. Tras las primeras indagaciones, efectivos de la Policía Nacional del Perú procedieron con la captura de su sobrino, quien ahora permanecerá recluido.