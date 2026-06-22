La Defensoría intervino la sede policial de Manchay para inspeccionar la carceleta en la que permaneció el adolescente en estado crítico, y verificar posibles actos de tortura o vulneraciones graves. Foto: Andina/composición GEC
La Defensoría intervino la sede policial de Manchay para inspeccionar la carceleta en la que permaneció el adolescente en estado crítico, y verificar posibles actos de tortura o vulneraciones graves. Foto: Andina/composición GEC
Por Redacción EC

La Defensoría del Pueblo exhortó a la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lurín a actuar con la máxima celeridad, objetividad y total transparencia en el desarrollo de las investigaciones en torno a la muerte de un adolescente de 17 años, quien falleció tras permanecer retenido por 48 horas en la comisaría de Manchay, en Pachacámac.

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