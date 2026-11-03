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Resumen

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El Hospital Nacional Hipólito Unanue anunció el inicio de una investigación tras la revelación de la Unidad de Investigación de El Comercio sobre el uso de equipos radiológicos externos y la participación de un trabajador sin colegiatura durante una intervención quirúrgica realizada en el establecimiento.

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