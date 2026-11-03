El Hospital Nacional Hipólito Unanue anunció el inicio de una investigación tras la revelación de la Unidad de Investigación de El Comercio sobre el uso de equipos radiológicos externos y la participación de un trabajador sin colegiatura durante una intervención quirúrgica realizada en el establecimiento.

A través de un comunicado, la institución informó que la Dirección General dispuso las investigaciones para verificar el cumplimiento de la normativa legal respecto al personal de salud que intervino en el procedimiento quirúrgico de un paciente con cobertura SOAT.

Asimismo, señaló que busca establecer las responsabilidades de los servidores encargados de supervisar dicho proceso.

Como informó El Comercio, el pasado 16 de octubre, integrantes del Comité de Seguridad, Salud y Trabajo del hospital detectaron durante una visita inopinada a la sala de operaciones a un trabajador de la empresa RX Dinámica que manipulaba equipos radiológicos durante una cirugía traumatológica. Según el acta policial, el operador fue identificado como Rafael Josué Briceño Faccitondo (37), de nacionalidad venezolana, quien manifestó que no contaba con colegiatura para realizar esa labor y que su documentación se encontraba en trámite.

El trabajador también refirió contar con una licencia del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN). Sin embargo, el decano nacional del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú, Waynner Sánchez García, explicó a este Diario que dicha licencia no reemplaza la formación profesional ni la colegiatura exigida para ejercer como tecnólogo médico en radiología.

Reconocen los hechos

En entrevista con El Comercio, Fernando Dejo, asesor de la Dirección General del hospital, reconoció que el ingreso de los equipos externos no habría seguido la vía regular. Según indicó, se habría confundido con material protésico, que suele requerirse para las operaciones traumatológicas.

“Eso ha pasado como si fuera un material protésico. Como se usa en traumatología implantes, tornillos, placas y eso es ingresado, supongo que lo han pasado así, por eso nos hemos dado cuenta a posterior de que ha sucedido”, expresó. “No ha habido un procedimiento regularmente establecido para ese tipo de eventos”, reconoció.

Indicó que “fue un hecho fortuito” y dijo que han solicitado información a las áreas correspondientes. No obstante, cuestionó que “personas malintencionadas” estén buscando “dañar la imagen del hospital”.

“Esa visita inopinada es por personas que pertenecen a un grupo ocupacional y si bien les corresponde, porque es área de trabajo, no les corresponde hacer ese tipo observación a los medios públicos como si el hospital no hiciera nada al respecto”, expresó.