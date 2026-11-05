El Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) informó que la persona que operó equipos radiológicos durante una cirugía en el Hospital Nacional Hipólito Unanue –identificado como Rafael Josué Briceño Faccitondo– y la empresa RX Dinámica no figuran en los registros consultados de licencias individuales ni de operación del organismo.

El pronunciamiento se produce luego de que El Comercio revelara que un trabajador de dicha empresa fue encontrado manipulando equipos de rayos X durante una intervención quirúrgica en el hospital el pasado 16 de octubre, pese a no contar con colegiatura.

A través de un comunicado en sus redes sociales, el IPEN señaló que, mediante la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional (OTAN), viene realizando acciones de fiscalización para verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y protección radiológica en el hospital.

“Como parte de estas acciones, se constató que la persona mencionada y la empresa RX Dinámica no figuran en los registros consultados de licencias individuales y de operación, respectivamente”, indicó.

El organismo señaló que están indagando para “esclarecer las circunstancias en las que se realizó esta práctica”. Asimismo, recordó que el uso de equipos de rayos X requiere licencias correspondientes tanto para las instalaciones como para el personal operador.

La intervención del IPEN se suma a las medidas anunciadas por el propio Hospital Hipólito Unanue, cuya Dirección General comunicó el inicio de una investigación interna para verificar el cumplimiento de la normativa respecto al personal que intervino en la cirugía y establecer las responsabilidades de los servidores encargados de supervisar el procedimiento y el ingreso de los equipos.

Visita de fiscalización

Por otro lado, el congresista Víctor Piñán, del Partido Cívico Obras, realizó una visita de inspección al Hospital Nacional Hipólito Unanue tras la difusión del caso. Según señaló, lamentó que estén ocurriendo presuntas irregularidades “en un hospital tan importante”.

Junto con él, estuvo presente el decano del Consejo Regional 1 del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú, José Vásquez Herrera, quien cuestionó los hechos ocurridos en el hospital.

“La radiación no es un juego, la radiación tiene sus efectos, más aún en sala de operaciones. (...) No puede ser que un hospital esté incentivando el ejercicio ilegal de la profesión”, expresó.

Este Diario intentó contactarse nuevamente con la empresa RX Dinámica, pero no obtuvimos respuesta.