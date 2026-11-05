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El Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) informó que la persona que operó equipos radiológicos durante una cirugía en el Hospital Nacional Hipólito Unanue –identificado como Rafael Josué Briceño Faccitondo– y la empresa RX Dinámica no figuran en los registros consultados de licencias individuales ni de operación del organismo.

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