Por Redacción EC

La familia del estudiante del Liceo Naval Almirante Guise, quien habría sido víctima de una agresión en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, Maranguita, denunció presuntas presiones para evitar que el caso llegue a la justicia. A través de un comunicado, sus familiares reafirmaron su disposición a colaborar con las autoridades y rechazaron cualquier intento de silenciar la denuncia.

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