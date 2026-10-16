La familia del estudiante del Liceo Naval Almirante Guise, quien habría sido víctima de una agresión en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, Maranguita, denunció presuntas presiones para evitar que el caso llegue a la justicia. A través de un comunicado, sus familiares reafirmaron su disposición a colaborar con las autoridades y rechazaron cualquier intento de silenciar la denuncia.

Según el pronunciamiento, la familia habría recibido llamadas de los familiares del adolescente denunciado para que no formalizara la denuncia. Además, aseguró que existen testigos que podrían corroborar lo ocurrido, por lo que pidió que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes.

Madre niega privilegios para su hijo en Maranguita

En el comunicado, la madre del estudiante también aclaró que el centro juvenil activó los protocolos correspondientes y negó que su hijo reciba un trato privilegiado durante su permanencia en el establecimiento.

“Lo he visto recién dos semanas después en las visitas programadas para todos los internos del programa Bienvenida. Siempre estuve bajo los protocolos regulares del centro, a quien agradezco porque, a la fecha, no he tenido quejas por parte de mi hijo. El trato es el que corresponde a internos menores de edad”, señaló.

Asimismo, expresó su solidaridad con la familia del primer adolescente agraviado en un ómnibus contratado por el Liceo Naval. En esa línea, pidió que se conozca la verdad y que el caso avance hasta el esclarecimiento de los hechos.

Fiscalía investiga nueva denuncia por presunta agresión sexual en Maranguita. (Foto: Andina)

Fiscalía investiga la presunta agresión en Maranguita

El 7 de octubre, la Décima Fiscalía de Familia de Turno tomó conocimiento del caso tras la denuncia presentada por la madre del menor. La investigación quedó a cargo de la fiscal Rita Ajalcriña Cabezudo.

La intervención del Ministerio Público busca esclarecer las circunstancias en las que se habría producido la presunta agresión dentro del centro juvenil y determinar las responsabilidades que correspondan, de acuerdo con los resultados de las diligencias.

Pronacej activó protocolos tras recibir la alerta

Por su parte, el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, informó que el 7 de octubre recibió una alerta sobre una presunta agresión contra un menor en un ambiente de aseo del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima.

Tras tomar conocimiento del hecho, la institución señaló que activó los protocolos correspondientes. Entre las medidas comunicadas figuran el aislamiento del adolescente señalado como responsable, la atención al menor presuntamente agraviado y el apoyo a su madre.

El Pronacej también indicó que colaborará con la familia denunciante y las autoridades competentes, entre ellas el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP), para facilitar las investigaciones y contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Mientras continúan las diligencias, la familia del estudiante insiste en que el caso sea investigado y que se determinen las responsabilidades correspondientes, sin presiones que puedan interferir en el proceso.

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