Los alumnos de quinto de secundaria volvieron a verse en la audiencia por el caso de agresión sexual contra un compañero, con el fin de brindar sus testimonios sobre los hechos. ( Foto: Captura de video / ATV)
Los alumnos de quinto de secundaria volvieron a verse en la audiencia por el caso de agresión sexual contra un compañero, con el fin de brindar sus testimonios sobre los hechos. ( Foto: Captura de video / ATV)
Por Redacción EC

El Ministerio Público archivó la investigación seguida contra cuatro menores de edad que figuraban como testigos en condición de libertad dentro del caso por presunta agresión sexual contra un estudiante del Liceo Naval.

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