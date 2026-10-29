El Ministerio Público archivó la investigación seguida contra cuatro menores de edad que figuraban como testigos en condición de libertad dentro del caso por presunta agresión sexual contra un estudiante del Liceo Naval.

La disposición judicial aclara que los actos indagatorios y las pruebas reunidas hasta la fecha no lograron demostrar la implicancia de dichos jóvenes en el presunto delito contra la libertad sexual en perjuicio de la víctima, cuya identidad permanece protegida por ley.

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“Al no haberse demostrado la responsabilidad de los adolescentes (...) por falta de elementos de convicción suficientes, procede el archivamiento, dejándose a salvo la posibilidad de reabrirse esta investigación si aparecen nuevos elementos de convicción”, señala el documento.

Archivamiento no es definitivo

Según la resolución emitida, los indicios recopilados durante las diligencias resultaron insuficientes para sostener una acusación formal o requerir el inicio de un juzgamiento. Ante este escenario, el despacho fiscal procedió a remitir la causa al archivo.

No obstante, las autoridades precisaron que este archivamiento no es definitivo: la causa podrá reabrirse si se incorporan nuevas evidencias o elementos de convicción que relacionen directamente a los adolescentes con los hechos indagados, conforme a lo estipulado en el artículo 335 (numeral 2) del Código Procesal Penal, aplicado de forma supletoria.

El fallo concluye que, al no haberse determinado responsabilidad penal en esta etapa, el caso se mantendrá archivado a la espera de un eventual surgimiento de nuevos medios probatorios.

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Asimismo, la resolución dispone notificar lo resuelto al 3.° Juzgado de Familia de Lima y remitir una copia certificada digitalizada al 12.° Juzgado de Familia de Lima, con subespecialidad de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar.

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