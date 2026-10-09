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Resumen

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El juicio por el presunto abuso sexual sufrido por un menor de edad en un bus escolar entra en su fase decisiva con la audiencia de juzgamiento y esclarecimiento programada para hoy.
El juicio por el presunto abuso sexual sufrido por un menor de edad en un bus escolar entra en su fase decisiva con la audiencia de juzgamiento y esclarecimiento programada para hoy.
Por Renzo Giner Vásquez

La jornada de hoy resulta clave dentro del caso de agresión sexual que involucra a alumnos del Liceo Naval Almirante Guise debido a que el Tercer Juzgado de Familia de Lima tiene programada la celebración de una audiencia de juzgamiento y esclarecimiento con la que busca determinar con precisión lo ocurrido el 15 de septiembre.

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