Los seis estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise, denunciados como presuntos agresores sexuales de un adolescente de 16 años, permanecerán internados en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, con el mismo trato que los demás jóvenes en el recinto, aseguró Luis Vega, director ejecutivo del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej).

“Como corresponde, el mismo tratamiento que los 2059 jóvenes. (...) Todos los jóvenes tienen el mismo tratamiento que cualquier otro ”, sostuvo el funcionario tras la primera noche (viernes 18 de setiembre) de los involucrados en el centro ubicado en San Miguel. Los jóvenes ingresaron al establecimiento tras la decisión del Poder Judicial.

Vega precisó que los adolescentes fueron incorporados al programa de nivel 1, junto con otros jóvenes que llegaron desde el norte del país y permanecieron bajo la supervisión de educadores sociales y personal de seguridad.

Agregó que tras el desayuno, pasaron por una evaluación médica clínica realizada por el propio centro, adicional al reconocimiento médico-legal correspondiente a la investigación.

Respecto a las visitas, precisó que los familiares directos debidamente registrados podrán hacerlo la primera semana de octubre, de acuerdo con la normativa vigente. La defensa legal de los denunciados también puede acudir al establecimiento, previa coordinación con la dirección.

Evaluación determinará nivel de atención

El director indicó que a partir de este lunes 21 de setiembre, los adolescentes serán evaluados por los equipos técnicos del Pronacej, integrados por psicólogos, trabajadores sociales y abogados. Las evaluaciones permitirán determinar el programa y nivel de atención que les corresponde, de acuerdo con las características y nivel de riesgo de cada uno .

Asimismo, sostuvo que un eventual traslado a otro centro juvenil dependerá de las causales establecidas en el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, así como de las evaluaciones realizadas por los especialistas y la dirección del centro juvenil.

Los seis menores de edad de 5to de secundaria del Liceo Naval permanecerán internados en Maranguita. (Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec)

Vega mencionó que de acuerdo con la normativa vigente, quienes reciben una medida socioeducativa permanecen en un centro juvenil hasta cumplir el plazo establecido por el juez, incluso si alcanzan la mayoría de edad durante ese periodo. Por tal motivo, actualmente de los 2.059 jóvenes internados, el 51,4 % de ellos son mayores de edad.

Remarcó que el Pronacej tiene como función ejecutar las medidas socioeducativas que determine el Poder Judicial y desarrollar las intervenciones orientadas a la rehabilitación y reinserción de los adolescentes. Señala que los intervados que aún no culminan el colegio, continúan su formación y, además, realizan talleres complementarios.