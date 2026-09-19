Seis alumnos denunciados por presunta agresión sexual en el Liceo Naval pasaron su primera mañana en Maranguita. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Seis alumnos denunciados por presunta agresión sexual en el Liceo Naval pasaron su primera mañana en Maranguita. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Por Redacción EC

Los seis estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise, denunciados como presuntos agresores sexuales de un adolescente de 16 años, permanecerán internados en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, con el mismo trato que los demás jóvenes en el recinto, aseguró Luis Vega, director ejecutivo del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej).

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