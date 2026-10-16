Los alumnos de quinto de secundaria volvieron a verse en la audiencia por el caso de agresión sexual contra un compañero, con el fin de brindar sus testimonios sobre los hechos. ( Foto: Captura de video / ATV)
Los alumnos de quinto de secundaria volvieron a verse en la audiencia por el caso de agresión sexual contra un compañero, con el fin de brindar sus testimonios sobre los hechos. ( Foto: Captura de video / ATV)
Por Redacción EC

Nuevos testimonios salen a la luz en el caso del Liceo Naval Almirante Guise. Las declaraciones corresponden a estudiantes que estuvieron presentes durante la presunta agresión sexual contra uno de sus compañeros, pero que no fueron internados en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita.

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