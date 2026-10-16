Nuevos testimonios salen a la luz en el caso del Liceo Naval Almirante Guise. Las declaraciones corresponden a estudiantes que estuvieron presentes durante la presunta agresión sexual contra uno de sus compañeros, pero que no fueron internados en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita.

Según el programa “Ocurre ahora” de ATV, los menores de 5to de secundaria declararon que fueron testigos, pero no participaron en la presunta agresión. Todos señalaron a un estudiante de 4to año como responsable.

Uno de los menores aseguró haber observado a un estudiante de cuarto año sosteniendo un palo. Además, relató que escuchó los pedidos de auxilio del agraviado. “El alumno de cuarto año tiene la escoba, simplemente yo lo vi con la escoba. Después de eso yo vi al agraviado que decía: ‘Para, para’ y después de dos segundos otro compañero grita: ‘Para, para’”, declaró.

Los alumnos de quinto de secundaria volvieron a verse en la audiencia por el caso de agresión sexual contra un compañero, con el fin de brindar sus testimonios sobre los hechos. ( Foto: Captura de video / ATV)

Otro estudiante también señaló haber visto al mismo escolar sosteniendo un objeto, aunque reconoció que inicialmente no pudo identificarlo. “Sí, he visto quién tenía agarrado el palo. Lo tenía el alumno de cuarto. Lo que me acuerdo, en un momento que estaba escuchando con mis audífonos, vi al alumno de cuarto año agarrando algo, pero no sabía si era un palo”, manifestó.

Una tercera declaración difundida por el espacio televisivo da cuenta de los gritos que se escucharon durante el incidente. El adolescente sostuvo que volteó al escuchar que uno de sus compañeros pedía que se detuvieran, momento en el que observó una situación que llamó su atención.

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“De la nada escucho a un amigo gritando que paren y ahí justamente volteo a ver qué es lo que estaba pasando y está mi otro amigo subiéndose el bóxer, lo vi sentándose solo... Yo no vi nada”, expresó el escolar durante su testimonio.

Los alumnos de quinto de secundaria volvieron a verse en la audiencia por el caso de agresión sexual contra un compañero, con el fin de brindar sus testimonios sobre los hechos. ( Foto: Captura de video / ATV)

Estas versiones forman parte de los elementos que deberán ser evaluados por las autoridades para esclarecer lo ocurrido dentro de la movilidad escolar. Las declaraciones también podrían contribuir a determinar qué estudiantes presenciaron los hechos y cuál habría sido la participación de cada uno de los involucrados.