En menos de 24 horas, una serie de declaraciones en medios y revelaciones de chats entre Adrián Villar y sus allegados evidencian nuevas aristas en el caso del asesinato de Lizeth Marzano. El martes 3 a las 3:00 p.m., el Poder Judicial retomará la audiencia de prisión preventiva contra Villar, investigado por los delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente de tránsito con consecuencias fatales.

César Nakazaki: Villar aceptó su culpa y se quedó dormido antes del siniestro

En el programa 'Siempre a las ocho’ de El Comercio, el abogado César Nakazaki, quien asumió la defensa legal de Adrián Villar, indicó que el joven ha aceptado que “es culpable” de los tres delitos por los que se le investiga tras el atropello y posterior abandono de Lizeth Marzano.

“Es culpable y se le tiene que aplicar la pena que corresponde y, como Adrián lo ha aceptado, su familia lo ha aceptado (...) Él sabe que se le va a imponer una pena y lo que está haciendo es una defensa para preparar que se le ponga la pena que corresponde. Yo le garantizo a la familia Marzano que, cuando se lea la sentencia condenatoria, que sin duda alguna se le tiene que imponer, sea la que dice la ley”, declaró.

Nakazaki también alegó que Adrián Villar no auxilió a la víctima luego del accidente —ocurrido el pasado 17 de febrero— y huyó del lugar de los hechos porque en ese momento sintió “miedo”.

“Lo ideal era que ese joven hubiera parado, auxiliado a la víctima; era su deber moral, ético, pero el miedo, las emociones (...) Hay personas que, pese al miedo, se quedan y ayudan a todos los demás, y hay personas que ante el miedo huyen”, subrayó.

En ese sentido, el abogado enfatizó que Villar Chirinos tiene “toda una historia neurológica” que justifica que se haya quedado “dormido” y que sufrió un “trastorno” que afectó sus emociones.

El abogado César Nakazaki asumió la defensa legal de Adrián Villar, quien atropelló a la deportista Lizeth Marzano. (Foto: Captura YouTube)

También en el programa 'Siempre a las 8’ de este lunes, Milagros Leiva reveló tres nuevas imágenes de chats entre Adrián Villar y Francesca Montenegro el martes 24 de febrero, una semana después del atropello a Lizeth Marzano.

Imagen: Siempre a las ocho de El Comercio, conducido por Milagros Leiva.

Montenegro recriminó a Villar por no haberse entregado a las autoridades, pues aseguró que su padre quiso llevarlo a la comisaría.

“Lo que más lamento es que aquella madrugada que viniste con tu papá cuando el mío quiso llevarte a la comisaría para que te entregues y te hagan el dosaje no lo hicieron y se fueron a buscar otros abogados (...) esa recomendación te la hizo mi papá porque te quiere mucho y te quería evitar que pases por todo esto ”, se lee.

Villar respondió que lamentaba lo ocurrido y que no podía “hacer nada para cambiar el pasado”. Además, reclamó a Montenegro por dejar de apoyarlo.

“Parece que quisieras que las cosas empeoren. No te basta con lo que estamos viviendo? Quieres hacerlo aún más difícil?”, escribió a su expareja.

El dominical Cuarto Poder reveló un mensaje enviado por Francesca Montenegro a Adrián en el que le habría ofrecido ayuda legal: “Te juro, mi papi puede ser todo lo raro y extraño que puedo decir siempre, siempre, pero buen abogado es. Para mí no hay mejor defensor que uno que te quiere y conoce. Mi mamá pregunta si quieres que le cuente para ver si te pasa uno de sus peces gordos”, se lee.

“En una bicicleta regresó al lugar de los hechos...”

Por otro lado, en una entrevista el domingo en el programa Sin Rodeos de Panamericana Televisión, Montenegro reveló que Adrián Villar le confesó que regresó en una bicicleta al lugar donde atropelló a Lizeth Marsano.

Francesca Montenegro y su padre en el programa Sin Rodeos.

“Me dijo que ha tenido un accidente, que ha huido, que se ha quedado dormido, que ha pestañeado, que se había subido a la vereda y que ‘arrolló un scooter’. Que después se fue a su casa, se cambió y en una bicicleta regresó al lugar de los hechos; pero que ya no vio nada”, narró.

Adicionalmente, Francesca afirmó que Villar tenía la clave de acceso a su casa. “Yo le di ese acceso y creo que ha sido el peor error que he hecho en mi vida”, refirió.

El padre de Francesca Montenegro muestra chat con Adrián Villar

Juan Montenegro, padre de la expareja de Adrián Villar, reveló en el programa Edición Matinal de ATV una conversación por chat con Adrián Villar en la mañana del 18 de marzo.

“Pero ya sabes que desde un comienzo mi posición era ir a la comisaría. Hasta con la ropa de Doménico (su hijo) puesta. No tienes alcohol, tienes brevete y fue un accidente. El dosaje es importante. Incluso a tus padres les hice saber mi posición”, se lee.

El domingo, en el programa Sin Rodeos, el padre de Francesca Montenegro acusó que la familia Villar lo utilizó “para ganar tiempo mientras decidían cómo actuar”.

Además, narró una respuesta de Adrián Villar por teléfono que recibió con sorpresa: “Él por teléfono me dice: ‘Tío, así me trataba, yo tengo un problema porque están preocupados por el auto’. Yo no sabía entonces de quién es el auto, para qué es el auto y ‘que no vaya a perder el trabajo Marisel’. Esas fueron las palabras de este joven”, declaró.

“Piensa cómo lo afrontamos en lugar de encubrir cosas”: los mensajes de la madre de Adrián

“Adrián, tengo la cabeza un poco confusa, pero lo único que quiero que sepas es que estaré contigo en esto... solo hay que afrontar con la verdad y valentía. Te amo siempre, estoy contigo y hay que ser fuertes”, fue el mensaje que le envió la madre de Adrián a su hijo después de la medianoche del 18 de febrero.

“Piensa cómo lo afrontamos en lugar de tratar de encubrir cosas. Yo estaré acompañándote en todo (...) cualquier decisión, quiero que me avisen”, también le escribió.

Según el reportaje de Cuarto Poder, Adrián Villar durmió aquella madrugada del 18 de febrero en la casa de Francesca Montenegro y no se fue con su madre, pese a que ella fue a buscarlo al departamento.

Ante las últimas revelaciones, ¿qué responsabilidades penales pueden afrontar los allegados a Villar?

El abogado penalista Aaron Alemán, socio fundador del Estudio Alemán y López, declaró a El Comercio que los recientes comentarios de Francesca Montenegro y su padre entran en contradicción con su actuación en la madrugada del 18 de febrero, cuando se reunieron con Adrián Villar y permitieron que permanezca en su vivienda.

Aaron Alemán, abogado penalista socio fundador del Estudio Alemán y López. Foto: Estudio Alemán y López

“Podrían ser investigados por el presunto delito de encubrimiento personal, que tiene una pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años. Ellos se reunieron con él [Adrián Villar] cuando ya conocían que había atropellado a la víctima, no la había auxiliado y se había fugado, es decir, los tres delitos por los que se le está investigando. A pesar de que en ese momento conocían la presunta comisión de delitos, se reunieron con él y permitieron el ingreso a su domicilio durante el periodo de flagrancia, es decir, sin ponerlo a disposición de la ley”, explicó.

También, Alemán considera que Francesca Montenegro y su padre podrían ser investigados por el presunto delito de encubrimiento real. “Eventualmente, estarían ocultando las huellas del delito. Se ha hecho una mención a testigos potenciales al hacer referencia a ‘peces gordos’ que tendrían el poder de influenciar en las investigaciones. También, existió un cruce de llamadas con Adrián Villar durante las horas posteriores al atropello. Este delito tiene una pena de hasta cuatro años de prisión”, subrayó.

El abogado indicó que incluir a ambos en las investigaciones penales permitiría levantar el secreto de sus comunicaciones para esclarecer los hechos.

Por otro lado, Alemán indicó que Francesca Montenegro, su padre, el padre de Adrián Villar y Marisel Linares podrían ser investigados por el delito de cohecho en el ámbito de la función policial ante una fiscalía especializada, debido a que un policía de la comisaría de Orrantia, con jurisdicción en San Isidro, ingresó al edificio de la calle Eucaliptos y salió sin detener al conductor en pleno periodo de flagrancia.

“Estando en el periodo de flagrancia y conociendo que Villar estaba en esa vivienda, el policía tenía la facultad de ingresar y sacarlo para llevarlo a la dependencia policial correspondiente y hacer de conocimiento a la Fiscalía de su detención para que actúe conforme a la ley. El policía también debe ser investigado”, explicó.

Amigos y seres queridos de la deportista rindieron homenaje en el lugar donde fue atropellada por Adrián Villar, decorado con velas y flores, el último jueves. | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

En el caso de la mamá de Villar, el letrado considera que, por el momento, no se evidencia la comisión de un delito por su parte. “De todas formas, debe ser citada como eventual testigo para declarar por qué hace mención a un posible encubrimiento de la responsabilidad de su hijo”, sostuvo.

Alemán recordó que, conforme al Código Penal, para ambos progenitores de Villar podría aplicar la excusa absolutoria . Sin embargo, considera que esta figura legal no aplicaría para la periodista Marisel Linares, pareja del padre de Villar.

La comunicadora ya ha sido incluida en la investigación fiscal por el presunto delito de encubrimiento personal. “También podría ser investigada por el delito de falsificación, debido a que la notaría [Carpio Vélez] ha negado que haya hecho un trámite para transferir el vehículo de su propiedad a Adrián Villar. Por eso, una reparación civil también le correspondería a ella por figurar como la titular del bien con el que se cometió un delito”, detalló.

Comandante general de la Policía reitera que Villar viajó a Cajamarca días después del atropello

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, insistió en que Adrián Villar viajó a Cajamarca el pasado 21 de febrero. Aseguró que existen cámaras, incluso del propio Aeropuerto Jorge Chávez, que lo demostrarían.

“Tenemos un pasaje de venida, un pasaje de ida a las 5 de la mañana y un retorno a las 11 de la mañana. Y tenemos. Están los pasajes, están sus números de DNI, está la confirmación de la aerolínea y del aeropuerto que ha pasado por la detección de metales y por el control. Yo no tengo por qué estar mintiendo”, aseveró a la prensa en la madrugada de este lunes.

Hermano de Lizeth Marzano se pronuncia ante últimas declaraciones y revelaciones

Gino Marzano, hermano de Lizeth, rechazó las disculpas expresadas por Adrián Villar en un video grabado antes de su detención preliminar. “Ahora sale un comunicado pidiendo disculpas cuando realmente, si no fuera por todo este proceso de investigación que se ha seguido. Yo no leí el comunicado y no lo pienso leer ni escuchar. No a estas alturas, a dos semanas de la muerte de mi hermana”, declaró a RPP.

Por otra parte, expresó su indignación ante los chats entre Adrián Villar y sus allegados revelados en las últimas horas.

“[Me produce] indignación total. Cada día sale nueva información en donde básicamente nosotros seguimos concluyendo que acá hubo un encubrimiento total de las partes”, sostuvo.