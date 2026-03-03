Escuchar
El martes 3 a las 3:00 p.m., el Poder Judicial retomará la audiencia de prisión preventiva contra Adrián Villar. Foto: Composición EC.
Por José Cayetano Chávez

En menos de 24 horas, una serie de declaraciones en medios y revelaciones de chats entre Adrián Villar y sus allegados evidencian nuevas aristas en el caso del asesinato de Lizeth Marzano. El martes 3 a las 3:00 p.m., el Poder Judicial retomará la audiencia de prisión preventiva contra Villar, investigado por los delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente de tránsito con consecuencias fatales.

