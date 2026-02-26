Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Las imágenes de Adrián Villar horas después del atropello que cometió contra Lizeth Marzano pueden cambiar el curso de las investigaciones de este caso. Se hizo evidente que las personas de su entorno conocían su paradero durante las horas posteriores al siniestro y que un policía ingresó al edificio donde se encontraba, pero no lo detuvo.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.