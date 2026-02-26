Las imágenes de Adrián Villar horas después del atropello que cometió contra Lizeth Marzano pueden cambiar el curso de las investigaciones de este caso. Se hizo evidente que las personas de su entorno conocían su paradero durante las horas posteriores al siniestro y que un policía ingresó al edificio donde se encontraba, pero no lo detuvo.

Cabe recordar que Villar no se presentó ante las autoridades en las primeras 48 horas siguientes al hecho, por lo que no pudo ser detenido en flagrancia.

Adrián Alonso Villar Chirinos de DNI 75955353.

Para el abogado penalista Aaron Alemán, socio del Estudio Alemán y López, las nuevas imágenes demuestran que era falso que el conductor estaba en shock, como sostuvo en primer lugar su abogado defensor.

Posteriormente, se supo que Adrián Villar nunca estuvo internado en una clínica y no se le realizó el dosaje etílico correspondiente, tal como lo aseguró su abogado.

En declaraciones a la prensa, el general Óscar Arriola, director de la Policía Nacional del Perú, aseguró que el joven no pasó el dosaje etílico y que, cuando esto sucede o el involucrado se niega a realizarse el examen, se presume que el resultado es positivo.

“Hay una contradicción manifiesta entre sus primeras palabras, porque no contaban con las imágenes de esas cámaras. Más bien, habría planificado con su padre, la periodista Marisel Linares, su novia y su padre para no que no se lleve a cabo su persecución penal o al menos obstruir a la justicia para que no lo puedan detener. Eso no lo hace ninguna persona que está en shock. Incluso podría haber nuevos delitos, porque se observa a un policía que ingresa al edificio donde estaba y se retira sin haberlo detenido“, comentó.

“Estando en el periodo de flagrancia y conociendo que Villar estaba en esa vivienda, el policía tenía la facultad de ingresar y sacarlo para llevarlo a la dependencia policial correspondiente y hacer de conocimiento a la Fiscalía de su detención para que actúe conforme a la ley. El policía también debe ser investigado”, explicó.

De comprobarse un caso de corrupción para evitar que lleve a cabo la detención, los responsables podrían ser investigados por el delito de cohecho en el ámbito de la función policial.

Caso de Lizeth Marzano. Foto: Captura Video.

El siniestro ocurrió después de las 11:30 de la noche del martes. A las 10:21 de la noche del jueves, la defensa de Villar envió un correo por escrito a la Fiscalía, cuando las oficinas ya estaban cerradas, para solicitar la programación de fecha y hora para la entrega del vehículo de placa C4L-2436.

Para el abogado penalista Carlos Caro, haber presentado este material es un acto de defensa válido. No obstante, opina que la defensa de Villar busco presentar ese escrito en el último momento para evitar que la Fiscalía lo cite de inmediato y puedan exponer al conductor a una detención por flagrancia.

“No se ha puesto a disposición sino hasta que el plazo de la flagrancia venza, porque saben que esto debe hacerse de forma presencial”, sostuvo.

De acuerdo con Alemán, la primera estrategia de la defensa legal de Villar habría sido urdida para asegurar una pena suspendida.

El delito de homicidio culposo tiene una pena máxima de 8 años y una mínima de 4 años. Asimismo, el delito de exposición al peligro tiene una pena no mayor de 4 ni menor que 1 año.

“Como no ha cometido delitos anteriormente y al tener todavía 21 años, el Código Penal permite una reducción de pena. Además, al tener menos de 25 años, puede acogerse a la terminación anticipada al declarar de forma manifiesta que ha cometido un delito y acepta su responsabilidad. Por todo eso, en mi opinión, su defensa habría apostado para que la sumatoria de las penas sea de 5 años y se le de una pena suspendida”, detalló.

Adrián Villar, su padre, Francesca Montenegro, Juan Montenegro y Marisel Linares juntos horas después de atropello a Lizeth Marzano

Alemán considera que la razón principal por la cual no se detuvo en ese momento a Villar es por un presunto delito de encubrimiento personal por parte del policía de la comisaría de Orrantia, con jurisdicción en San Isidro, que ingresó al edificio de la calle Eucaliptos y salió sin detener al conductor.

“Podríamos hablar de que, además de haber cometido los delitos de homicidio culposo agravado y de exposición de personas en peligro, a Villar se le podría sumar una pena por el delito de cohecho en el ámbito de la función policial, que tiene una pena de hasta 8 años. Se le pueden sumar penas de hasta un máximo de 20 años, con lo que tendría una prisión efectiva”, detalló.

“Villar y sus allegados tendrán que demostrar que no hubo un arreglo ni caso de corrupción con el policía que ingresó al edificio”, agregó.

Caro, por su parte, cuestiona que Villar no se haya presentado ante las autoridades después del atropello para que se compruebe si había ingerido o no alcohol. “Nunca se podrá saber, porque no hubo un dosaje”, afirma.

Detienen preliminarmente a Adrián Villar por muerte de deportista Lizeth Marzano

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo preliminarmente a Adrián Villar en el marco de la investigación abierta en su contra por el atropello y muerte de la deportista nacional Lizeth Marzano.

En el documento firmado por la Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro, Yanet Brisvado Roller Rodríguez, señala que el requerimento es por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio culposo, y por el delito de omisión de socorro en agravio contra Marzano Noguera, y contra la administración de justicia, en la modalidad de fuga del lugar de accidente de tránsito, en agravio del Estado.