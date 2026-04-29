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El hallazgo del pasaporte en el allanamiento se convirtió en la principal razón para el que el Ministerio Público solicite el impedimento de salida del país a Piero Corvetto, exjefe de la ONPE. Foto: Composición GEC
El hallazgo del pasaporte en el allanamiento se convirtió en la principal razón para el que el Ministerio Público solicite el impedimento de salida del país a Piero Corvetto, exjefe de la ONPE. Foto: Composición GEC
Por Redacción EC

Durante el allanamiento a la vivienda del exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, la Fiscalía Anticorrupción halló e incautó un pasaporte peruano vigente que no fue proporcionado al Ministerio Público, pese a que días antes del operativo, el investigado entregó otros dos pasaportes.

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