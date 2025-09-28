Caso Washington Capital: La red denunciada por estafa de US$ 3 millones que continúa ofreciendo manejar fondos de inversiones

Si tienes información para compartir con nosotros, puedes escribirnos a través de este formulario AQUÍ

Un escándalo financiero sacude al sector empresarial en Lima. Tres inversionistas han denunciado a las empresas Washington Capital S.A.C., MFX Prime S.A.C. (conocida como X Prime) y Millonarium S.A.C., por la presunta captación informal de dinero del público, bajo la promesa de rentabilidades fijas y con el uso de certificados falsificados de instituciones internacionales como American International Group (AIG) y el Bank of New York Mellon (BNY Mellon). Según la investigación fiscal, el perjuicio económico para este grupo de denunciantes supera los US$3 millones de dólares.

Los principales investigados son Ricardo Washington López Aguilar, Luis Raúl Moscoso Llamoca y Gonzalo Manuel García Arbocco, quienes enfrentan cargos por estafa agravada, falsificación y uso de documento público falso, según la pesquisa a cargo del Primer Despacho de la Primera Fiscalía Corporativa Penal San Isidro Lince. López Aguilar cuenta con un impedimento de salida del país vigente desde el 3 de junio hasta el próximo 2 de octubre.

El mecanismo de captación

Las inversiones eran ofrecidas mediante eventos ejecutivos, publicidad en redes sociales y la intermediación de asesores comerciales. Prometían tasas anuales de entre 9.5% y 11.5%, a través de un producto denominado nota estructurada, supuestamente asegurado por AIG y custodiado por BNY Mellon. Los certificados eran entregados como garantía.

Este medio accedió a documentación que detalla los casos de tres agraviados, cuyos nombres se mantienen en reserva.

Uno de ellos firmó en 2022 un contrato por un año de $500.000 con MFX Prime. Al vencimiento, debía recibir $592.000. Le enviaron certificados a nombre de AIG y BNY Mellon para mostrar confiabilidad. Pero nunca recibió el pago. En agosto de 2023, Gonzalo García le sugirió reinvertir. En 2024, al insistir con la devolución de su dinero, Washington López entró en el esquema.

López le indicó por teléfono que las cuentas estaban congeladas por autoridades en EE.UU. y que esperaban una licencia en México. Tanto él como Gonzalo García le propusieron ampliar el contrato hasta diciembre de 2024. Firmó en octubre y nuevamente recibió certificados. Al verificar directamente con AIG y BNY Mellon, confirmó que los documentos eran falsos.

La segunda inversionista fue captada también por García Arbocco. En 2021, firmó un contrato con Washington Capital S.A.C. y transfirió $980.373.46 a Millonarium FX. Impulsada por las garantías ofrecidas, volvió a invertir y su capital superó el millón de dólares. Sus contratos fueron renovados sin su consentimiento a través de MFX Prime, por un total de $1’186.251.89. Nunca recibió devolución; solo excusas y certificados que luego se confirmaron como falsos.

El tercer agraviado también habría sido contactado por García Arbocco. En julio de 2021, firmó un contrato por $1 millón con Washington Capital S.A.C., a un año, con rentabilidad del 10%. Transfirió los fondos a Millonarium S.A.C. y recibió certificados de AIG y BNY Mellon. Un año después, firmó un segundo contrato por $500.000 con las mismas condiciones.

Antes del vencimiento del primer contrato, recibió $100.000 como rentabilidad y $500.000 como devolución parcial del capital. El resto fue reinvertido. En julio de 2023, el segundo contrato fue renovado sin su autorización por $662.771,88, esta vez bajo MFX Prime, representada por Luis Moscoso. El contrato venció en julio de 2024 sin cumplimiento de pago. Le indicaron también un supuesto bloqueo de cuentas y problemas con un banco mexicano. La empresa lo obligó luego a firmar un acuerdo extrajudicial, con un cronograma de pago que tampoco se cumplió.

Responsabilidades

César Aliaga, abogado de los agraviados, calificó esto como una “estafa compleja”, disfrazada de “inversión segura en EE.UU.”. También cuestionó la pasividad del Ministerio Público. “Pese a estar en plena investigación, seguían ofreciendo rentas mayores a 15%”, enfatizó.

Consultado por las denuncias, Washington López contestó por escrito a través de su abogado. En sus respuestas, el principal acusado intentó justificar la no devolución de dinero alegando “pérdidas no esperadas” e incluso culpó a los inversionistas, pues aseguró que la estrategia estaba pensada a cinco años y que los inversionistas actuaron de forma “acelerada” al exigir la devolución de su dinero al primer año.

López señaló que la promesa de una inversión con riesgo 0% fue “una mala redacción del contrato”. “Todo inversor, por más conocimiento básico que tenga en finanzas, es consciente de ello”, indicó.

También rechazó haber tenido injerencia en los supuestos certificados de entidades internacionales de AIG y BNY Mellon.

Por su parte, Gonzalo García dijo, a través de un único mensaje vía Whatsapp, estar “sorprendido” por las denuncias y aseguró que desconocía las irregularidades. “Nunca participé en la administración de fondos ni en la toma de decisiones de la empresa”, deslindó.

“No tuve responsabilidad en los hechos investigados y confío en que las autoridades esclarecerán la verdad y determinarán quiénes deben responder”. Al consultarle por más detalles de su respuesta, no contestó.

Este Diario también buscó a Luis Moscoso en sus oficinas en San Isidro y en su domicilio, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Riesgos

El especialista Walter Eyzaguirre advirtió que las rentabilidades fijas por encima del 9% anual, con riesgo cero, no existen en el mercado formal. “Esa no es una rentabilidad muy real, porque excede el promedio que se pueda pagar en el mercado de valores [...] El riesgo cero no existe en este punto”, explicó.

También acotó que “muchas empresas tratan de saltar la regulación nacional al decir que están ofreciendo productos internacionales”, como el caso de las notas estructuradas en el mercado estadounidense. “Ahí entras en esa delgada línea de lo de lo oculto”, dijo.

Las notas estructuradas, según explicó el especialista, son instrumentos híbridos que combinan una parte de renta fija —por ejemplo, 5% anual— con una renta variable, que depende del desempeño de un activo subyacente, como un índice bursátil. Aunque se promocionan como productos seguros, su rendimiento está condicionado.

Ante ello, recomienda verificar si la empresa está regulada por la Superintendencia del Mercado de Valores y la Superintendencia de Banca y Seguros, así como desconfiar de esquemas que recurran constantemente a eventos, almuerzos o llamadas para captar fondos. “Normalmente yo no escucho al banco que esté llamando a cada rato para que tú inviertas con ellos”, indicó.

Reconocimiento Washington López había sido condecorado en el Congreso En setiembre del 2022, Washington López —quien se presentaba en medios de comunicación como "financista económico"— fue invitado como ponente al Congreso de la República para el evento “Ciclo alcista de los metales: la oportunidad para la economía y bolsa peruana”. La actividad se realizó por iniciativa del congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular), en su condición de tercer vicepresidente del Parlamento.

Tras su participación, López recibió una condecoración oficial por parte del Legislativo, junto a otros expositores.