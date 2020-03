Castañeda acepta mal estado de baranda que causó caída de joven

La trágica muerte de un joven que cayó desde una altura de más de seis metros sobre la Vía Expresa ha mostrado el pésimo estado de las barandas en esta importante vía. El joven se apoyó en una baranda que apenas estaba amarrada por unos alambres. En un primer momento, la Municipalidad de Lima negó esta versión, pese a que decenas de testigos así lo confirmaron. No obstante, hoy el alcalde de Lima Luis Castañeda aceptó la falta de mantenimiento. Luis Castañeda lamentó la muerte de Jesús Manuel Saucedo Reynaldo en las inmediaciones del estadio Nacional e indicó que la baranda estaba en mal estado pero que la Municipalidad de Lima, a través de Emape, no había colocado los alambres que la sostenían. “Son los vendedores lo que colocan esos alambres para colgar sus productos”, dijo tras el inicio de la marcha blanca del By-pass de 28 de julio. Sin embargo, ayer el municipio rechazó las declaraciones de los testigos y las calificó de inexactas. “Carece de credibilidad que una estructura de 6 metros de largo y un peso aproximado de 80 kilos pueda quedar amarrada con alambres ligeros”, se detalla en un comunicado difundido el jueves. Aunque las investigaciones del caso no han concluido, para la Municipalidad de Lima, Saucedo Reynaldo se habría accidentado a raíz de un intento de asalto. La información fue negada por la familia de la víctima. La comuna metropolitana también dio a conocer que apoyará a la familia. El jueves también, la Municipalidad de Lima informó que las barandas de la Vía expresa a la altura de Urbanización Santa Beatriz fueron reparadas. Sin embargo, ello ocurrió solo después de la trágica muerte del joven.