Turistas y limeños descansan en los alrededores de la Plaza de Armas, disfrutando del ambiente soleado del mediodía. (Foto: GEC)
Turistas y limeños descansan en los alrededores de la Plaza de Armas, disfrutando del ambiente soleado del mediodía. (Foto: GEC)
elcomercio

Turistas y limeños descansan en los alrededores de la Plaza de Armas, disfrutando del ambiente soleado del mediodía. (Foto: GEC)

  • Turistas y limeños descansan en los alrededores de la Plaza de Armas, disfrutando del ambiente soleado del mediodía. (Foto: GEC)
    1 / 6

    Turistas y limeños descansan en los alrededores de la Plaza de Armas, disfrutando del ambiente soleado del mediodía. (Foto: GEC)

  • Familias disfrutan de un paseo por la Plaza de Armas en un día soleado. (Foto: GEC)
    2 / 6

    Familias disfrutan de un paseo por la Plaza de Armas en un día soleado. (Foto: GEC)

  • Niños juegan y posan para la foto en plena Plaza de Armas, entre el bullicio de familias y visitantes. (Foto: GEC)
    3 / 6

    Niños juegan y posan para la foto en plena Plaza de Armas, entre el bullicio de familias y visitantes. (Foto: GEC)

  • Pareja se toma una foto frente al tradicional arreglo floral de “LIMA”, junto a la pileta ornamental. (Foto: GEC)
    4 / 6

    Pareja se toma una foto frente al tradicional arreglo floral de “LIMA”, junto a la pileta ornamental. (Foto: GEC)

  • Visitantes registran su paso por la Plaza Mayor de Lima con fotografías y selfies (Foto: GEC)
    5 / 6

    Visitantes registran su paso por la Plaza Mayor de Lima con fotografías y selfies (Foto: GEC)

  • Turistas aprovechan para tomarse selfies y fotografías grupales con la Catedral y el Palacio Municipal de fondo. (Foto: GEC)
    6 / 6

    Turistas aprovechan para tomarse selfies y fotografías grupales con la Catedral y el Palacio Municipal de fondo. (Foto: GEC)

Icon Previus Arrow
Icon Next Arrow
Redacción EC
Redacción EC

Este sábado 30 de agosto, declarado feriado nacional en honor a , patrona de América, cientos de familias aprovecharon el día libre para recorrer distintos espacios públicos de la capital. El fue uno de los puntos más concurridos, donde desde horas de la mañana se observaron visitantes disfrutando de caminatas, actividades al aire libre y compras en los alrededores.

LEE: Midis: Más de 140 peruanos de zonas rurales de Cajamarca, Huánuco y Junín aprenden a leer y escribir

El flujo de personas se incrementó hacia el mediodía, con familias que aprovecharon el feriado para realizar paseos, tomar fotografías y compartir en restaurantes y centros comerciales cercanos. Algunos visitantes señalaron que esta fecha también representa una oportunidad para rendir homenaje a la santa limeña, ya sea en el santuario ubicado en la avenida Tacna o participando en misas celebradas en parroquias de la capital.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada

En paralelo, la (ATU) y la Policía Nacional desplegaron personal en las principales avenidas del Centro Histórico y el Cercado de Lima para garantizar el orden y facilitar el tránsito de los miles de fieles y ciudadanos que se movilizaron durante la jornada. Pese a la alta concurrencia, no se reportaron incidentes mayores.

MÁS: Atentado en Trujillo: MVCS inician reparación de viviendas afectadas tras explosión

Cabe recordar que cada 30 de agosto se celebra en todo el país el Día de Santa Rosa de Lima, la primera santa de América y patrona de la . La fecha es considerada feriado nacional y congrega tanto a fieles devotos como a ciudadanos que aprovechan el descanso para pasear en familia por los espacios públicos de la capital.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC