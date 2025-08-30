Turistas y limeños descansan en los alrededores de la Plaza de Armas, disfrutando del ambiente soleado del mediodía. (Foto: GEC)
Este sábado 30 de agosto, declarado feriado nacional en honor a Santa Rosa de Lima, patrona de América, cientos de familias aprovecharon el día libre para recorrer distintos espacios públicos de la capital. El Centro Histórico de Lima fue uno de los puntos más concurridos, donde desde horas de la mañana se observaron visitantes disfrutando de caminatas, actividades al aire libre y compras en los alrededores.
El flujo de personas se incrementó hacia el mediodía, con familias que aprovecharon el feriado para realizar paseos, tomar fotografías y compartir en restaurantes y centros comerciales cercanos. Algunos visitantes señalaron que esta fecha también representa una oportunidad para rendir homenaje a la santa limeña, ya sea en el santuario ubicado en la avenida Tacna o participando en misas celebradas en parroquias de la capital.
En paralelo, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y la Policía Nacional desplegaron personal en las principales avenidas del Centro Histórico y el Cercado de Lima para garantizar el orden y facilitar el tránsito de los miles de fieles y ciudadanos que se movilizaron durante la jornada. Pese a la alta concurrencia, no se reportaron incidentes mayores.
Cabe recordar que cada 30 de agosto se celebra en todo el país el Día de Santa Rosa de Lima, la primera santa de América y patrona de la Policía Nacional del Perú. La fecha es considerada feriado nacional y congrega tanto a fieles devotos como a ciudadanos que aprovechan el descanso para pasear en familia por los espacios públicos de la capital.
