La noche de este sábado se registraron enfrentamientos en el Centro de Lima entre manifestantes de la denominada marcha ‘Generación Z’ y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), que dejaron como saldo heridos por impacto de perdigones de goma disparados por las fuerzas del orden y denuncias de agresión contra brigadistas de salud y periodistas.
De acuerdo con reportes de brigadistas que acudieron a brindar primeros auxilios, al menos cinco personas resultaron heridas por proyectiles de goma dura disparados por la PNP en la avenida Abancay, una de las principales vías de ingreso hacia la Plaza San Martín, punto de concentración de las movilizaciones.
Los voluntarios de la brigada de salud reportaron que los afectados fueron trasladados a centros médicos cercanos para recibir atención y, además, denunciaron que varios brigadistas fueron golpeados mientras intentaban asistir a personas afectadas por gases lacrimógenos y contusiones.
Periodistas heridos
La violencia también alcanzó a la prensa. Radio Exitosa confirmó que una de sus reporteras y un camarógrafo fueron impactados por perdigones de la PNP cuando cubrían los enfrentamientos en la intersección de la avenida Abancay y el jirón Junín.
Ambos comunicadores resultaron con heridas en las piernas. “La Policía ejerce represión contra los manifestantes que se encuentran en el Centro de Lima”, señaló el medio a través de sus redes sociales, acompañando la denuncia con imágenes de sus trabajadores afectados.
La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) también denunció este hecho e informó que ambos profesionales ingresaron al Hospital Rebagliati para que atendieran sus heridas.
Por su parte, la Policía Nacional informó que tres efectivos resultaron heridos durante los disturbios. En un comunicado, la institución sostuvo que los agentes “cumplían su labor de proteger a la ciudadanía y mantener el orden público durante la movilización denominada ‘Generación Z’”. Los uniformados heridos fueron trasladados al Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz, donde reciben atención médica especializada.
La PNP desplegó alrededor de 1.000 efectivos en el centro histórico de Lima para impedir el acceso de los manifestantes a puntos neurálgicos como el Palacio de Gobierno y el Congreso de la República, ambos rodeados por fuertes cordones de seguridad.
Testimonios recogidos en redes sociales denuncian que las fuerzas de seguridad también bloquearon los ingresos hacia la Plaza San Martín, considerada el núcleo de las protestas, con el fin de dispersar a los grupos que intentaban reunirse allí.
Motivos de la protesta
La marcha ‘Generación Z’ congregó principalmente a jóvenes que expresaron su rechazo a la reciente reforma del sistema de pensiones y a otras leyes aprobadas por el Gobierno y el Congreso. Asimismo, se denunció el avance del crimen organizado y se exigió justicia por las 49 muertes registradas en las protestas de fines de 2022 e inicios de 2023, ocurridas en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad o por represión indiscriminada.
