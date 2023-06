Los vendedores ambulantes que trabajaban en las zonas de Mesa Redonda y el Mercado Central reclaman que en la zona de Barrios Altos, donde fueron reubicados por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, carece de seguridad y tiene una mala ubicación pues no cuenta con acceso directo los servicios de transporte público.

Varios comerciantes señalaron a Canal N que en la denominada “La huerta encontrada”, ubicada en la cuadra 7 del jirón Amazonas, se encuentra al lado de una losa deportiva. Denuncian que los vecinos los han amenazados con sacarlos pues están en un área deportiva.

“Nos están mandando a un desierto, no hay entrada. Nosotros llevamos el pan de cada día. El alcalde debe darnos un sitio y no traernos acá. Todos viven de la venta y no nos dejan vender”, indicó un ambulante.

“En la esquina te roban. Salimos tarde y es muy peligroso. Acá no pasan micros, no pasa nada. Además, hay ancianos con dificultad para movilizarse”, sostuvo una vendedora.

Cercado de Lima: ambulantes reclaman inseguridad y mala ubicación en zona ‘La huerta encontrada’

Otra ciudadana dedicada a este rubro resaltó que, si bien es cierto algunos están de acuerdo a ser reubicados, debe ser un espacio adecuado. “Cerca al río, a los fumones, nos quitan nuestra mercadería, es horrible. Hemos caminado siete cuadras y nos han dicho que no podemos estar acá”.

Del mismo modo, se observó que en lugar solo hay dos baños portátiles y ningún ambiente para lavarse las manos, teniendo en cuenta que son 1.500 vendedores.

Por otro lado, respecto a los ambulantes que quedaron fuera de la lista de empadronamiento, López Aliaga indicó que “muchos” se han acogido al de empleo formal.