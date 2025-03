El incendio de gran magnitud que afecta varias viviendas en el Cercado de Lima continúa siendo combatido por los bomberos, quienes han señalado que el fuego podría tardar entre seis y ocho horas más en ser controlado.

“Tenemos para seis u ocho horas más. No sabemos cuáles son las condiciones al interior y cómo vamos a ingresar. No podemos sacrificar a nuestro personal en un material que ya no sirve”, indicó uno de los rescatistas a la prensa.

Según informó la Municipalidad de Lima, el siniestro se originó en un almacén clandestino que operaba sin licencia. A pesar de haber sido clausurado previamente, sus propietarios desacataron las órdenes municipales y continuaron con sus actividades, lo que terminó desencadenando la tragedia.

César Calderón, gerente de Gestión de Riesgo de Desastres, explicó en América Noticias que el fuego se extendió a otras viviendas cercanas, las cuales también eran utilizadas como depósitos. Los vecinos de la zona habían denunciado anteriormente que estos espacios representaban un peligro por el almacenamiento de productos inflamables, lo que complicó aún más el trabajo de los bomberos y aumentó el riesgo de colapso de estructuras.