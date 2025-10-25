Comerciantes del jirón Huanta, en el Cercado de Lima, atribuyeron a El Comercio que el incendio registrado la tarde del sábado en una galería comercial habría sido provocado por una presunta negligencia durante labores de fumigación realizadas en el interior del establecimiento.

El siniestro, de código 3, afectó cerca de 70 puestos de venta y dejó seis personas heridas.

El fuego se inició alrededor de las 6:04 p.m., según el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), en una galería de la cuadra seis del jirón Huanta. Tras más de tres horas de intensos trabajos, los bomberos lograron confinar las llamas y evitar que se propagaran hacia inmuebles colindantes.

En diálogo con este Diario, el brigadier mayor Freddy Rivera, jefe de la IV Comandancia Departamental Lima Centro, detalló que “primero llegaron dos unidades y se evacuó a todos los comerciantes. Fue un código tres. Ya está confinado, pero eso no significa que esté extinguido; estamos aperturando los locales poco a poco. Se han visto afectados alrededor de 70 locales”.

El acceso de las unidades de emergencia se vio obstaculizado por la congestión vehicular y la presencia de comercio ambulatorio en las calles cercanas. Dentro del establecimiento, que también funcionaba como almacén, se guardaban productos altamente inflamables, como plásticos, telas, metales y aerosoles, lo que intensificó las llamas.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades municipales y policiales continúan en la zona para evaluar los daños y determinar las causas exactas del siniestro.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que seis personas resultaron heridas, dos de ellas atendidas en el lugar por quemaduras y cuatro trasladadas a los hospitales Guillermo Almenara y de Emergencias Grau.