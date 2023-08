El empresario Carlos Mesa denunció que medallas, pines, gemelos másonicos y mancuernas hechas en plata valorizadas en 5 mil dólares, desaparecieron luego que las envió en un taxi a través del aplicativo inDrive. El afectado solicitó el vehículo desde el Centro de Lima.

“Viendo que el conductor no respondía me comuniqué con él y me di con la sorpresa que se había apropiado este bien”, dijo a 24 Horas.

Según el noticiero, cuando el agraviado revisó su teléfono para verificar que su envío estuviera en camino, el taxista de nombre Christian Eduardo Sánchez Coronel canceló la solicitud.

“Al ver que no llegaba a la casa del cliente, el taxista me dice que como no vio salir nadie de la casa se lo entregó a un Serenazgo. Pero, luego cambió de versión y dijo que encontró un contenedor de basura y lo botó. Una respuesta bastante inverosímil”, señaló Mesa.

El hombre, además, señaló que la dueña del vehículo, pues este era alquilado, le dio una tercera versión.

“Me indican que abrieron el paquete y se encontraron con condecoraciones y medallas y al ver que no les servían los botaron”, detalló.

La denuncia por hurto ya fue interpuesta en la comisaria del Cercado de Lima. En tanto, la empresa a la que el taxista prestó servicio no ha emitido respuesta alguna.