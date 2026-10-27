Incendio en edificio del jirón Andahuaylas genera alarma cerca del Barrio Chino Un incendio se registró la mañana de este martes 27 de octubre en un edificio ubicado en la cuadra 7 del jirón Andahuaylas, en el Cercado de Lima, a pocos metros del Barrio Chino. El hecho generó alarma en la zona. (Fotos Jesús Saucedo @photo.gec)
Incendio en edificio del jirón Andahuaylas genera alarma cerca del Barrio Chino Un incendio se registró la mañana de este martes 27 de octubre en un edificio ubicado en la cuadra 7 del jirón Andahuaylas, en el Cercado de Lima, a pocos metros del Barrio Chino. El hecho generó alarma en la zona. (Fotos Jesús Saucedo @photo.gec)
Por Redacción EC

Un incendio registrado cerca de Mesa Redonda, en el Centro de Lima, continúa en proceso de extinción y todavía no ha sido declarado bajo control. Alfonso Panizo Otero, brigadier general del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, informó que los equipos de emergencia aún no han podido ingresar al lugar donde se habría originado el fuego debido a las altas temperaturas y la acumulación de humo.

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