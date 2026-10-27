Un incendio registrado cerca de Mesa Redonda, en el Centro de Lima, continúa en proceso de extinción y todavía no ha sido declarado bajo control. Alfonso Panizo Otero, brigadier general del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, informó que los equipos de emergencia aún no han podido ingresar al lugar donde se habría originado el fuego debido a las altas temperaturas y la acumulación de humo.

La emergencia, calificada como código dos, movilizó hasta el momento a once unidades de bomberos al jirón Andahuaylas. Los equipos trabajan desde distintos puntos para contener las llamas y evitar que el fuego se extienda a otras áreas.

El brigadier general señaló que los bomberos todavía evaluaban qué pisos habían sido afectados, mientras desarrollaban maniobras para ingresar al inmueble por una galería comercial ubicada en la parte posterior.

“Tenemos un incendio en proceso de control, en proceso de extinción. El incendio no tenemos todavía claro si es piso 6 y 7. Por este lado ha sido difícil de llegar. Hemos ingresado por una galería comercial en la parte posterior y ahí hemos echado mangueras por el techo y hemos entrado a controlar el incendio por la parte de atrás”, declaró Panizo Otero a Latina.

El representante de Bomberos explicó que las labores se desarrollaban desde ambos lados del edificio. Aunque consideró poco probable que las llamas se propagaran a otras áreas, precisó que todavía no podían declarar la emergencia como controlada.

“Entonces estamos trabajando por ambos lados. Prácticamente creemos que no hay problema de propagación. No es una edificación de madera o de quincha, que siempre en el centro de Lima es un problema, porque estas son viviendas que lo han utilizado para un almacén”, señaló en otro momento.

Incendio en edificio del jirón Andahuaylas genera alarma cerca del Barrio Chino Un incendio se registró la mañana de este martes 27 de octubre en un edificio ubicado en la cuadra 7 del jirón Andahuaylas, en el Cercado de Lima, a pocos metros del Barrio Chino. El hecho generó alarma en la zona. (Fotos Jesús Saucedo @photo.gec)

Plásticos y materiales combustibles dificultaron la extinción

Uno de los principales problemas identificados por los bomberos fue la cantidad de materiales almacenados en el inmueble. Según Panizo, la acumulación de productos incrementó la carga térmica y dificultó las labores para extinguir el fuego.

“Entonces hay demasiada carga térmica, mucho combustible y encima plástico. No lo tenemos controlado. Yo estoy diciendo que es difícil que se propague, que estamos en el proceso de extinción, pero todavía no hemos dicho controlado, todavía no podemos ingresar”, agregó.

El brigadier también advirtió que las altas temperaturas y el humo impedían el ingreso seguro de los equipos a determinadas áreas. Por ese motivo, los bomberos debían avanzar con precaución antes de confirmar que el incendio estuviera completamente controlado.

“Hay mucho humo y todavía hay calor. Todavía no podemos decir que está controlado”, puntualizó.

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