Un hombre de 61 años resultó herido luego que una mujer lo acuchillara por la espalda al interior de una quinta ubicada en el Cercado de Lima. El hecho ocurrió esta madrugada. De acuerdo a América Noticias, Katy Talla Benito acuchilló a Cleto Condeso debido a que ella sería víctima de acoso por parte del sexagenario.

El Coronel Roger Pérez, jefe de la División Policial Centro, detalló que la agresión se produjo cuando Katy Talla dejó su carretilla para vender moliente en el pasadizo principal de la quinta donde vive, fue entonces que Cleto Condeso le increpó por dejar el vehículo en medio del corredor. “Fue tanta la agresión verbal de parte del señor que la chica reaccionó, según ella, cogiendo un cuchillo que estaba en su carretilla”, indicó.

En las imágenes compartidas, se le oye a Katy Talla asegurar que siempre es acosada por el sexagenario. “El señor me comenzó a decir que era una arrimada... así me dijo. (...) Entonces yo agarré, ya no me controlé, agarré el cuchillo con el que corto el pan y me lancé. Él me acosa verbalmente".

La joven fue trasladada a la comisaría de Monserrat para las investigaciones correspondientes. Mientras que Cleto Condeso fue llevado a un centro hospitalario para su atención médica.