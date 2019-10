Hoy se realizó el primer recorrido procesional del Señor de los Milagros en el Centro Histórico de Lima. En total serán cinco salidas del Cristo Morado las que se llevarán a cabo hasta el 1 de noviembre.

El Cristo de Pachacamilla inició su recorrido tras salir de la iglesia de Las Nazarenas, ubicado en Jirón Huancavelica 515, pasado el mediodía. La imagen del Señor de los Milagros recorrió las avenidas Tacna y Emancipación y los jirones Chancay y Conde de Superunda y su salida finalizó al promediar a las 8:30 p.m.

Para este importante evento, la Municipalidad de Lima dispuso una serie de recomendaciones para los devotos que asistieron al recorrido del Cristo Moreno. La comuna desplegó 1.600 miembros del serenazgo para garantizar la integridad y seguridad de las personas la comuna, de los cuales 500 se encargaron del resguardo exclusivo de los fieles.

Asimismo, estuvieron presentes 100 brigadistas y voluntarios para asistir a la población, así como 100 agentes de la Gerencia de Fiscalización para mantener las calles libres del comercio informal en el Damero de Pizarro.

Próximos recorridos

La segunda procesión se realizará el próximo 18 de octubre a partir de las 06:00 a.m. El Cristo Morado saldrá de la Iglesia de las Nazarenas y recorrerá la avenida Tacna, jirón Conde de Superunda, jirón Azángaro, jirón Huancavelica, avenida Abancay, Jirón Junín y jirón Huallaga.

En esta fecha, la imagen recibirá los homenajes de los organismos del Estado como de la Municipalidad de Lima, Palacio de Gobierno. Luego llegará al Palacio Arzobispal, al Palacio de Torre Tagle, para continuar hacia la iglesia de San Pedro, Banco Central de Reserva y luego se dirigirá hacia los Barrios Altos, donde pernoctará en la iglesia de la Virgen del Carmen.

La tercera procesión se llevará a cabo el sábado 19 de octubre e iniciará a las 6:00 a.m. en la iglesia Virgen del Carmen, luego seguirá por jirón Huánuco, avenida Miguel Grau, jirón Manuel Cuadros, jirón Carabaya, avenida Nicolás de Piérola y avenida Tacna. Retornará a la iglesia de las Nazarenas a las 02.30 p.m.

En esta procesión, el Cristo de Pachacamilla visitará los hospitales Dos de Mayo, Emergencias Pediátricas y hospital Almenara y luego, después de varios años recibirá el homenaje especial de la Municipalidad de La Victoria.

La cuarta procesión se realizará el lunes 28 de octubre desde las 6:00 a.m. El Señor de los Milagros saldrá del Monasterio Las Nazarenas, luego seguirá por la avenida Tacna, jirón Cañete, avenida Alfonso Ugarte, avenida Venezuela, jirón Varela, avenida Bolivia, avenida Uruguay, avenida Garcilaso de la Vega (ex Wilson) y avenida Tacna. Se espera culminar a las 2:00 a.m.

La última procesión será el viernes 1 de noviembre. En esta fecha, el Señor de los Milagros saldrá desde su iglesia y dará una vuelta a la manzana para regresar a las 7:00 p.m. a su monasterio hasta el próximo año, culminando así los cultos por el Mes Morado.