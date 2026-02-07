Chofer de transporte público muere tras ataque armado en Santa Anita: empresa había denunciado extorsiones

Un conductor perdió la vida luego de ser atacado a balazos mientras manejaba una unidad de la Línea 129, conocida como “Pesquero”, en el distrito limeño de Santa Anita. La víctima fue identificada como Bonet Miraval Camones.

El atentado ocurrió alrededor de las 15:30 del sábado 7 de febrero, en una zona de alto tránsito, a pocos metros del Parque N.° 6, cerca de la Vía de Evitamiento, específicamente en la intersección del pasaje Lobatón con la calle María Parado de Bellido. El bus cubría la ruta entre Ate y el Callao cuando fue interceptado..

De acuerdo con el testimonio del cobrador de la unidad, un sujeto llegó corriendo hasta el vehículo y disparó directamente contra el conductor, para luego huir rápidamente del lugar a pie. El chofer recibió al menos tres impactos de bala, quedando gravemente herido dentro del bus, mientras los pasajeros entraban en pánico y buscaban ponerse a salvo.

Minutos después, una ambulancia del SAMU trasladó al herido al hospital Hipólito Unanue, en El Agustino. Pese a los esfuerzos del personal médico, el conductor falleció horas después.

Tras el ataque, unidades especializadas de la Policía Nacional acordonaron la zona. Peritos de criminalística realizaron el levantamiento de indicios balísticos, mientras agentes de investigación recogieron declaraciones de testigos y revisaron cámaras de seguridad cercanas para identificar al responsable.

Las primeras hipótesis apuntan a un posible caso de extorsión. La empresa Transporte Pesquero, que opera desde Ceres hasta el Callao, ya había denunciado amenazas meses atrás. En noviembre de 2025 paralizó sus labores luego de que extorsionadores armados intimidaran a los trabajadores para exigir pagos ilegales, tras el incumplimiento de los montos solicitados.