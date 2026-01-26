El presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández, informó que ya se iniciaron las investigaciones para determinar las causas del choque de un bus del Metropolitano ocurrido en la estación México, por lo que aún no es posible adelantar hipótesis sobre el origen del siniestro.

En declaraciones a Canal N, el funcionario señaló que, tras el accidente registrado la mañana de este lunes 26 de enero, se activaron los protocolos de atención a los usuarios afectados, mediante el SOAT de la unidad siniestrada, y las medidas necesarias para garantizar la continuidad del servicio. La entidad informó en la tarde de este lunes la actualización de la cifra de personas heridas, elevándose a 46 .

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

“Tenemos que hacer la evaluación de los tres factores que intervienen en un siniestro: que la vía haya estado en buenas condiciones, que el vehículo no haya tenido ningún inconveniente y que el conductor haya cumplido con todas las disposiciones de ley. Es arriesgado que se dé algún detalle sobre estos tres puntos sin que se haga una correcta evaluación”, mencionó.

El titular de la ATU indicó que la División de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional del Perú asumió la investigación en el aspecto del tránsito realizando el levantamiento de evidencias en la zona. A su vez, las autoridades realizaron otras diligencias técnicas del peritaje de ley.

Casi toda la flota del Metropolitano ha cumplido ciclo de vida útil y necesita renovación. (Foto: César Grados @photo.gec)

Asimismo, precisó que el impacto no comprometió la estructura de la estación ni del puente, debido a la presencia de una guardavía, barrera de seguridad diseñada para minimizar daños en este tipo de accidentes. “Ha cumplido el objetivo que tiene este guardavía, proteger la estructura, pero sobretodo también proteger la vida de los pasajeros”, señaló.

En coordinación con el Cuerpo General de Bomberos, el bus siniestrado fue retirado siguiendo un protocolo preventivo, debido a que la unidad usaba gas natural en la unidad. Pasada la 1:00 p. m., la ATU informó que el servicio del Metropolitano se desarrollaba con normalidad por la vía exclusiva.