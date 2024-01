El cadáver de un joven de 18 años fue abandonado entre los arbustos de los Pantanos de Villa, en el distrito de Chorrillos. Su familia informó que hace dos días, un par de secuestradores se comunicaron con ellos para exigir la suma de 25 mil soles por su rescate; sin embargo, al no recibir el dinero mataron a tiros a su víctima.

Christian Andrés Surita Rengifo fue visto por última vez por su familia el pasado miércoles 17 de enero, durante la madrugada. Ese mismo día, en la tarde, le comunicó a su madre que estaba junto a su enamorada.

Ya durante la noche, la familia empezó a recibir mensajes amenazantes, según contaron a RPP Noticias. Mediante el propio celular de Christian, los delincuentes enviaron una fotografía en la que él estaba maniatado y con un arma apuntándole en la cabeza.

La hermana del fallecido dijo que denunciaron el secuestro ante la Policía Nacional del Perú (PNP), por lo que cuando se venció el plazo para la entrega de los miles de soles, le mandaron un video en el que se mostraba a los secuestradores disparando a muerte contra su joven víctima.

“Como yo seguía diciendo que no conseguí la plata, me dijeron hasta las 10, luego a las 12 y a las 2 de la mañana mandaron el video en el que le están disparando a mi hermano. La Policía Nacional no hizo nada en ese momento, sabían en donde estaba el chip, estaba en Tacalá y ni aun así vinieron a rescatarlo”, contó al citado medio.