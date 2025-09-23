El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chorrillos inició diligencias contra Gian Piero Amaya, quien permanece detenido, por el presunto delito de lesiones culposas tras protagonizar un grave accidente de tránsito en la urbanización Santa Teresa, en Chorrillos.

El hecho ocurrió cuando el automóvil que conducía impactó contra una motocicleta en la que viajaba una familia y, posteriormente, terminó empotrado en una vivienda.

Las víctimas fueron identificadas como Manuel Rosas y sus dos hijas, Valentina (7) y Camila (15). La menor se encuentra internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Rebagliati, con pronóstico reservado. Ella presenta lesiones internas en órganos vitales y riesgo de perder la pierna, luego de ser sometida a una cirugía de emergencia.

Camila sufrió una fractura en la rodilla que requerirá intervención quirúrgica, mientras que su padre permanece hospitalizado por múltiples fracturas en muñeca y tobillo.

Testigos del accidente señalaron que el vehículo se desplazaba a gran velocidad. Aunque algunos lo acusaron de manejar bajo los efectos del alcohol, la prueba toxicológica resultó negativa.

Conductor sin SOAT ni brevete causa grave accidente en Chorrillos y familia clama por justicia. (Foto: Captura/América Noticias)

El fiscal adjunto provincial Benito Llontop dispuso la toma de declaraciones de las partes, la revisión de cámaras de seguridad de la zona y una inspección con personal del Instituto de Medicina Legal, a fin de esclarecer responsabilidades.