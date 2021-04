Un joven de 22 años quedó herido luego de que le cayera la estructura de un paradero de metal encima. El hecho ocurrió a la altura de la cuadra 14 de la Av. Defensores del Morro, en el distrito de Chorrillos.

De acuerdo a RPP Noticias, el herido fue identificado como Raúl Céspedes Huachaca. El joven llegó como todas las mañanas hasta el paradero para dirigirse a su centro de labores, sin embargo, la estructura termino cediendo y cayendo sobre él debido a los trabajos de instalación de fibras ópticas de telefonía que se realizan en la zona.

En las imágenes se observa al joven tendido en la vía pública siendo atendido por la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal médico que llegó al lugar para trasladarlo a una clínica cercana.

Hasta el lugar del accidente, llegó Jesusa Huachaca, madre del herido, para conocer el estado de salud de su hijo. La mujer denunció al citado medio que la empresa encargada de la obra abandonó a Raúl a su suerte.

“Cómo es posible. La empresa, el encargado me ha dado la espalda y se ha dio. Absolutamente no le ha importando, me ha ignorado. Mira la distancia entre la obra y la estructura. Me están diciendo que debo pagar todo porque mi hijo no tienen ningún tipo de seguro. Cómo es posible”, señaló la madre del agraviado.

En tanto, RPP indicó que personal de la empresa - de la cual se desconoce el nombre- llegó al lugar para señalizar la zona y colocar cintillos.

