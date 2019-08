Chorrillos: denuncian que escolar volvió a ser amenazada por sus compañeras| VIDEO

Liliana Poma, madre de la escolar agredida por sus compañeras de la Institución Educativa Brígida Silva de Ochoa, ubicada en Chorrillos, denunció que la menor volvió a ser amenazada a través de redes sociales, aparentemente, por las mismas alumnas agresoras.

► Chorrillos: denuncian agresión a escolar por parte de sus compañeras de colegio



En comunicación con ‘Exitosa’, la mujer informó que las menores que violentaron a su hija, de 15 años, regresaron el viernes al centro educativo.

Poma se dijo sentirse indignada debido a que las menores fueron suspendidas por pocos días. Además, señaló que su hija no quiere regresar al colegio por temor a las presuntas amenazas.

“Mi hija no quiere ir al colegio. Lo que más me indigna es que ellas solo han recibido cuatro días de suspensión… Y, ayer ellas dos han regresado a la escuela, mi hija no fue, y las niñas han estado con actitudes prepotentes en el patio mirando a las otras niñas, quienes protegieron a mi hija (durante la agresión)”, indicó la madre en el citado medio.

Poma sostuvo que su hija y las otras niñas amenazadas han cerrado sus cuentas en redes sociales debido al ciberbullying. “Han amenazado a estas tres niñas y también a mi hija otra vez, diciendo que donde la vean le van a desfigurar el rostro. Ayer, mi hija ha tenido que cerrar sus redes sociales porque estas niñas están mandando a amenazar a mi hija", denunció.

“Están haciendo memes con el tema de la agresión. Necesito ayuda porque ya no sé qué hacer”, enfatizó.

-Respuesta del Minedu-

La madre denunció este hecho el pasado miércoles 21 de agosto. Ante esta situación, el Ministerio de Educación (Minedu) a través de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) N°7, tomó diversas acciones.

Representantes de la UGEL N°7 solicitaron la intervención de la municipalidad y la comisaría de Chorrillos para mejorar las condiciones de seguridad durante los horarios de ingreso y salida de los escolares.

Las autoridades del colegio activaron los protocolos de seguridad y brindaron orientación para los padres y la estudiante agredida. También, denunciaron la agresión en la comisaría del sector.

Según cifras de la plataforma SíseVe contra la Violencia Escolar del Ministerio de Educación (Minedu), se han registrado 29.527 de estos casos en todo el país. La estadística corresponde desde septiembre de 2013 hasta el 31 de mayo de este año.

Del total de estas denuncias, 10.859 son sobre hechos ocurridos en colegios públicos y privados de Lima Metropolitana.